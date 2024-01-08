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08/01/2024

金球獎2024：《奧本海默》Robert Downey Jr.獲最佳男配角！因濫藥二次被補、演反派走出Iron Man定型！羅拔唐尼是如何走過？

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Text: Christy Yiu

　　《第81屆金球獎》今天於美國加洲盛大舉行，作為奧斯卡金像獎的前奏，金球獎往往被視為前者的「預告」，加上去年適逢荷里活罷工潮，不少演員都響應罷工，時常缺席電影活動，這次金球獎，相信是自罷工後的首次大型頒獎禮，獲提名的荷里活名人也聚首一堂，現象氣氛非常熱鬧。

 

　　今年金球獎，《奧本海默》（Oppenheimer）可說是大嬴家，電影獲頒最佳劇情片、基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）獲最佳導演、席尼墨菲（Cillian Murphy）獲最佳劇情片男主角……還有羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）憑電影中史特勞斯（Lewis Strauss）一角獲頒最佳劇情片男配角。

 

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《奧本海默》看過了！盤點愛上高冷男神Cillian Murphy的4個原因！連名導演諾蘭都給他超高評價！

 

 
 
 
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　　Robert Downey Jr.在頒獎禮上致詞時，除了答謝電影團隊和妻子Susan Downey，他亦向自己的經紀人道謝，笑指：「他們說我應該重啟我的演藝生涯，最後證實他們是對了。」

 

　　「重啟」這兩個字，相信對他來說，應是別具意義。因為這次，已經是他的第二次重啟演藝生涯。

 

 
 
 
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下一頁：星二代出身，因濫藥二次被補

 

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