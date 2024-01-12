《大叔夢中人》：影帝尼古拉斯基治退休作之一！中年大叔化身國民夢中人，與「夢男」傳說有關？

「你夢見過這個人嗎？」

這是一個2006年以來的都市傳說，傳聞中，世上有成千上萬人的夢中，不約而同出現了一個男人的面孔，但從來沒有人知這個男人的真正身份，這個男人被叫作「夢男」（This Man）。

近日，由影帝尼古拉斯基治（Nicolas Cage）主演的電影《大叔夢中人》（Dream Scenario）在港上映，故事講述一個平凡男人，某天突然開始出現在人們的夢中……聽著讓人不禁想起「夢男」的都市傳說，但這套電影並不是驚悚戲，而是一套超現實主義喜劇片。

不知名大叔就是你的「夢中人」？

《大叔夢中人》中，由尼古拉斯基治飾演的Paul，是一名生物學教授，他在學校從不受學生歡迎，和女兒的關係也不算太好，就是現實上面臨中年危機的寫照。過著平凡日子的他，一天突然開始出現在數百萬陌生人的夢中。

因為人人都夢見他，令Paul一夜成名，成為網上熱搜冠軍，成為人見人愛的教授、女兒和他的關係有大躍進，就連奧巴馬總統也想一沾他的人氣。

夢見他一兩次，還可以和朋友有話題、放上網打卡；不過晚晚夢見他，你還會興奮嗎？漸漸地，在他人夢中的Paul從只是站在一角的配角，開始作出奇怪行為，變成殺人狂魔；實現的他也從人見人愛，變成眾矢之的，令他跌進人生谷底。

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