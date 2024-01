一月展覽推介：街頭藝術教父Richard Hambleton個展、瑪麗蓮夢露藏品展，以藝術沉澱思緒、覓得生活靈感

「Richard Hambleton: The Last Shadows」

HKwalls 日前帶來了被稱為紐約街頭藝術教父Richard Hambleton的個展「The Last Shadows」,展覽從藝術家的生活與藝術進程入手,展出包括模擬早期在紐約街頭的藝術創作,以及一系列標誌性的「影子人」(Shadowman)作品,當中還包括了展出Straka和Pitt珍貴的私人收藏,以及從未公開展示的作品。展覽中,亦不乏藝術家手稿和日記,還有其晚期作品,如站立剪影《Take This and I'll Kill You》、隱秘的黃色「影子人」《The Final Work》、及其充滿張力的《Self-portrait》系列,結合藝術家的自身故事,透過筆下作品遊走其人生。