期望與落差？《金手指》側寫一個時代的氛圍

在2023年尾、2024年伊始最受人注意的港產片，毫無疑問是《金手指》：宣傳標榜這部電影是梁朝偉和劉德華繼《無間道III》（2003年）後、20年來的首次合作，更有傳《金》片的製作開支高達3.5億元，引人注目合理不過。

成本高昂，相信除了梁、劉兩人的片酬不菲外，更因為電影橋段取材自佳寧集團詐騙案，以上世紀70、80年代為背景，各種服裝、佈景和道具如果用昔日的真實舊物，搜尋困難，價錢也很可能高昂；如果重新仿製，像真度必須甚高，否則較年長觀眾很容易可指出破綻；加上戶外街景也可能要搭建，或動用電腦特效加工，所以場面較大的懷舊製作如《金》片、《梅艷芳》（2021年）和《風再起時》（2022年）等均要動用甚高的製作費。

不過，隨著上述富吸引力的元素而來的是觀眾極高的期望。《金》片上映以來，評論可說譭多於譽，部分觀眾頗感失望。綜合網上不少評論，撇除有關個別演員的演技，或技術層面如電腦特效或視覺效果等的分析不談，針對劇情的批評主要有以下幾方面：

第一，有觀眾期望《金》片的主線會類似《無間道》（2002年）那種雙雄正邪對決，但結果發現這部電影的情節較集中在梁朝偉飾演的程一言，雙雄之間的戲劇衝突不甚強烈，加上犯案和調查過程多屬文戲，動作場面極少，因此不少意見指全片娛樂性遠不及《無間道》。

第二，由於故事以佳寧案為藍本，有觀眾指電影未能詳細交代事件的來龍去脈和細節，也有指個別角色的塑造距離現實中的人物甚遠（例如為佳寧處理股票事務的「金牌莊家」），也就是說，《金》片還原歷史未夠真實和詳盡。

第三，片中幾個主要人物的性格塑造稍嫌簡單和平面，不夠立體，這自然也令《金》片的戲劇張力大打折扣。

或許因為觀影前並沒有上述某些期望，筆者只較為認同這幾點批評中的第三點，相信首兩項批評並非源於《金》片創作團隊失手或力有不逮，而是他們的創作意圖根本與這些觀眾的預期不同。

《金》片的導演兼編劇莊文強出道20多年，資歷深厚，擅長創作充滿戲劇性和娛樂性的鬥智式電影，包括《無間道》系列、《竊聽風雲》系列和《無雙》（2018年），要是他想炮製另一部《無間道》，以梁、劉爾虞我詐、各出奇謀的橋段來吸引觀眾，大抵不會選擇以佳寧案為題材──商業詐騙案的調查充斥著數字和文件，過程複雜而繁瑣，要以約兩小時長的電影來交代絕不討好，加上以真實事件為基礎，對創作來說可能是掣肘多於幫助。這些局限，莊文強又豈會不知？因此，筆者相信他在《金》片中主要想呈現的，並不是雙雄鬥智式的戲劇元素。

同樣道理，要用長約兩小時的影像以寫實方式來巨細無遺地重演佳寧事件，難度極高，即使能做到，也可能甚為沉悶，相信莊文強志不在此。筆者覺得，近年部分港產片觀眾對所謂「寫實」過分執迷，甚至視為評價所有電影的最主要標準（因此才會有人質疑《金》片中的「金牌莊家」角色），忽略電影可以有多種風格和類型，寫實只是其中之一而已。

這套觀念或許源於香港傳媒在宣傳電影時，為證明製作認真嚴謹，以吸引觀眾，喜歡強調團隊為求寫實，不惜工本，排除萬難，又或心思縝密，注重細節。畢竟，宣傳文案用製作過程中的小故事來引證作品「具真實感」，比起憑空讚揚作品有其他吸引之處更容易有說服力。舉例來說，筆者看過一個訪問，指導演譚家明在拍攝《最後勝利》（1987年）時，要求演員曾志偉將一件戲服先在日常生活中穿兩天，然後才作拍攝，他指出這樣做可令該件戲服的外形產生輕微變化，有給人穿著過的真實感。這個小故事當然旨在說明譚家明是好導演，觀察入微，一絲不苟。筆者絕不懷疑故事是否真實，也認同譚是好導演，但是「寫實」卻從來不是他的強項。這種奉「寫實」為至高無上準則的風氣，對提升觀眾的欣賞能力並無助益。

《金》片中好幾個場面刻意用上誇張，甚或近乎漫畫化的設計（最明顯的一場，是程一言與銀行家商討貸款協議成功後，會議室立即湧現一群艷女郎在熱舞），可見莊文強團隊使用的並非寫實主義的拍攝手法。那麼，他們想帶給觀眾的又是甚麼？筆者的揣測可以由電影的海報說起。

附於本文的這張海報（與同系列作品）由著名美術指導張叔平設計，以今天的美術口味看來，顯得陳套、直白外露而色彩俗艷，用香港俗語來概括是「娘」，但這種卻正是80年代（電影故事發生的時代）流行的風格。筆者認為，這系列海報的作用不單在於宣傳電影，更與電影要表達的內容起到呼應：莊文強真正要反映的，是70、80年代香港社會急功近利、紙醉金迷的浮誇一面，在商業世界中講求的是巧取豪奪。這其實也是歷史紀錄，只是導演無意寫實地重演一宗案件，而是藉著這個故事側寫一個時代的風氣。到電影末段，程一言在獨白中忽然說到，香港由本來只顧經濟的地方，忽然談起法治，更可說是畫龍點睛。

從這個角度看，筆者認為《金》片還是相當可觀，即使不無瑕疵，但既能表達訊息，個別場面和枝節也構思巧妙，娛樂性不俗。筆者尤其喜愛影片開首寫程一言初到香港，在潮州人圈子打滾，直至假扮富豪，騙得地皮交易，因而獲得賞識的一段，篇幅不長，但寫出程一言早已具備梟雄和賭徒性格，也反映鄉里間既有互助的情誼，又會計算利害關係。此外，大部分演員表現出色，個別配角更令人耳目一新。當然，觀眾的期望與創作人的意圖有落差，原因之一是電影的宣傳不斷強調《無間道》和佳寧案，令觀眾捉錯用神。

總括來說，《金》片來勢洶洶，但反應不似預期，這或許也是2023年港產片整體狀況的寫照。去年初，《毒舌大狀》叫好叫座，在香港票房收入更逾1億元，打破紀錄，令人憧憬港產片不論商業上或質量上皆全面復甦。可惜年內兩部斥巨資製作的懷舊電影《風再起時》和《金手指》均未能全面獲得評論和觀眾肯定。過去在香港和內地長期有一定賣座保證的警匪動作片，如《掃毒3：人在天涯》和《爆裂點》，似乎觀眾也逐漸失去興趣。

去年內能為港產片帶來一點生氣的，還是本地口味的小本製作，雖然成績參差，部分作品未如理想，但筆者認為《流水落花》、《燈火闌珊》、《4拍4家族》、《白日之下》和《年少日記》等均可算佳作，後兩者更有不俗的票房。不過，上述除了《4》片，均屬香港電影發展局「首部劇情電影計劃」的資助作品。究竟受惠於這項計劃的導演怎樣才可以開拍第二部電影，以至除了本土小品，港產片還可以開拓甚麼題材，都是圈中人在未來數年需要探討的問題。