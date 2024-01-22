馬岩松個展《流動的大地》：並置傳統與未來，將建築消失於大地之中

懸浮的飛船、墜落的石頭、浮游的大地……看馬岩松的建築設計，就如科幻片裡，人類對未來世界，甚或至未知星球的想像。那些看似現代，又好像不屬於當下的立面從大地中悄悄隆起，有些披著自然的外衣，有些則是堅挺的金屬，在陽光底下，宛如城市中冒起的森林；到了寂靜的夜，月光灑下了銀色的外衣，讓它成了靜止的雕塑，在冷意中等著時間的流淌。

馬岩松說，他的建築不是屬於現代的；但他所舉辦的展覽，卻是屬於過去的。2019年，MAD建築事務所在巴黎龐畢度中心舉辦個展「MAD X」，展出了事務所的十個項目，當中十二件模型被藝術館永久收藏。他在節目《我與建築師有個約會》中分享，展覽對於大多人來說，就像一次總結或一張成績單，於他，卻是過去式，「五年後，我不想重複現在的東西。」以五年作為一個時間單位，於建築項目而言，再正常不過；而不管是建築師，還是藝術家，這顆求變的心總是在蠢蠢欲動，亦無時無刻推翻上一秒的自己。

2023年10月，深圳市當代藝術與城市規劃館舉辦了MAD建築事務所創立以來，規模最大的個展——《馬岩松：流動的大地》。展覽展出了事務所二十年來的五十二個重要的項目，透過不同維度，邀觀者一同思考城市、社區、建築、人文、自然之間的關係。在步入新的一年之際，同名展覽亦來到香港，於HKDI Gallery展出，帶來的作品包括即將落成的「深圳灣文化廣場」、「衢州體育公園」、「盧卡斯敘事藝術博物館」、「FENIX移民博物館」、「垂直峽谷」，還有已完成的「樂成四合院幼兒園」、「四葉草之家」，以及在他三十歲就中標加拿大地標建築的「夢露大廈」、大地藝術節作品「光之隧道」和MAD早期的藝術裝置作品「魚缸」、「超級明星：移動中國城」等作品，涵蓋模型、照片與錄像等媒介。規模雖然沒有前者之大，但仍可從所展出的項目中，閱讀到馬岩松對於建築設計的脈絡與想法。

「夢露大廈」無疑是讓馬岩松以及MAD建築事務所打響名堂的一個作品。樓高五十六層的住宅拔地而起，沒有摩天大樓的垂直線條，取而代之的是性感的曲線，而這種有機的曲線，也常見於他後續的作品。相較於其他項目，「夢露大廈」是整個展覽中，樓高之最的作品，看著眼前的摩天大樓，總會忍不住思考，是不是建築師都愛挑戰Tower？還是Tower或地標是建築師成名的關鍵？

早在2002年，馬岩松已經用一個比賽項目給出了答案。那時候的他，正值27歲，還在耶魯大學就讀研究生；他以作品「浮游之島」入圍世貿中心的重建方案的國際競賽，提出「建築為何不能是橫向的？」的觀點，詮釋對建築的看法，跳脫的設計也得到了恩師Zaha Hadid 和Frank Gehry的肯定。

並置傳統與未來

歷史是流動的，但歷史也是已知的；傳統留下來的，會告訴你該怎麼做，但一成不變卻並非現今語境所需要的。雖然用「特別不在地」來形容馬岩松的作品，好似也不為過，但在這種反差感之中，又似乎看見了過去、現在與未來的對話。談及傳統與當代，馬岩松直言，「中國現在正處於文化困惑期，知道自己擁有五千年的悠久歷史，但是如何創造新的未來又是一個大的問號。而很多時候，靠複製傳統表達尊重，我覺得特別不夠。」

「樂成四合院幼兒園」、「四葉草之家」或許就是如何新舊共融的好例子，還有位於荷蘭鹿特丹的「FENIX移民博物館」，也是一個延續歷史、訴說故事的活化項目。「FENIX移民博物館」基本保留了原有的建築，在此基礎將空間變得更為開放，中間位置添置了一條以不鏽鋼材質打造的金屬螺旋狀樓梯，互相交織，「上下樓梯的人，可以看到對方，感覺挺有意思的，而這個樓梯又像一個裝置，成了穿插在這個老建築中的藝術。」而展館中的海鷗雕塑，在現實建築中也存在，巧妙地回應著關於遷徙的話題。

保留與傳承傳統文化與價值是現在經常會提及的話題，相較於翻新或拆掉重來，活化、賦予新的意義去延續故事也是其中一條出路。在馬岩松看來，尊重傳統不一定要複製傳統、模仿傳統，「我希望它也是更抽離於現實的」。而他口中的並置概念，便是將傳統的精神從形式中抽離，以新的形態貫穿其中，建立新與舊之間的對話。

自然很美，但能創作出跟自然不一樣的意境，也是我想透過設計做的事。— 馬岩松

看馬岩松的設計，除了看如何並置新舊、保留歷史並融入當下，續寫未來的手法；還有就是自然與人、空間和建築的關係。2012年，MAD建築事務所與法国建築事務所Biecher Architectes合作贏得了國際競賽，分別設計巴黎新區Clichy-Batignolles的「UNIC」。項目是事務所於歐洲的首個項目，採用了猶如夢露大廈般的有機曲線，每一層都是不同的層次，馬岩松表示，「那些手繪線，讓設計有種向上生長的感覺。」

項目也點出了高樓與自然之間的關係，「大城市中，林立的高樓與自然日漸脫節。我們希望延續巴黎將自然與花園融入城市環境的傳統，這也是為甚麼我們在UNIC的各個樓層都設置了豐富的自然空間。」就如他將多年月曆，提煉出「山水城市」的概念與想法，「傳統山水畫談的是精神層面的東西，而這個東西在現代城市中，是缺失的。」他思考著，能否在未來的城市裡，既創造新的東西，又有內在的傳統價值。

消失於大地，其實就是融入

回看近幾年的好幾個項目，他的建築設計開始「消失」於大地中，其中就包括了位於浙江的「衢州體育公園」，預計2025年落成。「大建築消失了，人就變得自由了。」馬岩松在節目《我和建築師約會》中說道。體育場所、體育賽事通常都帶來一宗刺激、充滿力量的感覺，但馬岩松卻說，「我覺得體育建築不應該是更高、更快、更強，而是更日常；尤其在城市裡的空間，它不僅僅為比賽而生，還是可以每天與家人、朋友、寵物一起遊玩的地方。」因此，整個體育館的規劃與設計就如一個大公園，與外在景觀相連接。體育館有功能性的籃球場、游泳館、足球場，但都覆以大草地，就如一座座火山群坐落其中，中間還有镜湖做休憩；人能走到建築的頂部，而建築就如被埋進了地底，「消失於大地，其實就是融入。」

衢州體育公園

「深圳灣文化廣場」同樣採用了覆土建築的形式，草地下的空間就是一個個美術館。不同的是，草地上卻多了幾塊巨石，用馬岩松的話來講，那是來自遠古的，「就好像一萬年前海邊上，會有幾塊石頭。」海邊上石頭不突兀，但原來置於城市之中，是這麼不真實的，「就有點像公園裡長出來的雕塑。」

「我的作品跟現代城市有一點距離，但回看原來的地球，就是一個很自然的狀態，有海洋、沙漠和山川，而這些自然的靈感都可以存在於建築中。」另一個項目「盧卡斯敘事藝術博物館」就如雲一般，又像外太空來的飛船漂浮在半空中。馬岩松卻形容那是大樹延伸出來的樹冠，靈感源於加州猛烈的陽光，而懸空的設計剛好阻隔了炙熱的溫度，同時也增加了通透感。有不少人說，馬岩松的設計跟周邊的景觀很不一樣，但其實抽離固有認知，從更遠的視角、精神理念上，便可找到一絲共通點。

深圳灣文化廣場，將於2025年建成

曾經的夢想，但現在實現了

整個展覽中，除了事務所標誌性的建築設計外，一個被包裹在泡泡裡的「魚缸」成了編者對於展覽難忘的一筆。那是一個給魚的房子，創作於2004年。那年正是馬岩松從美國耶魯大學建築系碩士畢業回流中國，並成立MAD建築事務所的年份。馬岩松說，「因為當時沒有房子建，所以就為魚建房子。」「魚缸」整體而言呈正方形，就如一般建築空間般，存在邊界；設計中綴以管道的元素，為空間帶來了複雜性，「孔洞就如太湖石，讓魚進入了假山石的感覺，增添了趣味。」

其實不管是最初的「魚缸」，還是讓他躍身國際的「夢露大廈」，又或是他目前最喜歡的「衢州體育公園」，在這片「流動的大地」中，他都試圖在城市中，透過建築、設計，建立人與自然之間的情感與尊重。

《馬岩松：流動的大地》

日期：2024 年 1 月 19 日至 4 月 7 日

時間：上午 10 時至下午 8 時（逢星期二休館）

地點：香港知專設計學院

地址：將軍澳景嶺路 3 號

網站：www.hkdi.edu.hk/tc/hkdi_gallery