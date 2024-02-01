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01/02/2024

情人節花束2024：玫瑰鬱金香手工花藝側揹桶袋、⾼訂香⽔聯乘鮮花花盒，以花瓣寄語愛意！

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Text: Christy Yiu

　　不同花朵，代表著各自的花語，從象徵熱戀的玫瑰，到寓言永恆的鬱金香，也是情人節的浪漫完美禮物。送膩了傳統的99朵玫瑰花，今年想有點新意思？不妨看看以下兩間本地花藝品牌推出的情人節系列，有手工花藝品，亦有充滿驚喜的香⽔鮮花花盒，透過片片花瓣，寄語愛意。

 

BLOOMS & BLOSSOMS：心思手工花藝品

 

　　今年情人節，本地花藝品牌BLOOMS & BLOSSOMS特意推出「Blossoming Affection」系列，以不同顏色主題，推出超過25款花束，傳遞浪漫訊息。像是柔和的粉紅色調，宛如編寫純真甜蜜的故事；紫色調象徵溫柔連繫中的獨特及魅力；而奶白色象徵愛情中純潔無瑕的信任和尊重。

 

Velvet Whisper

Rose Only Red

Tender Love

 

　　若想讓另一半留下更甜蜜花束，手工花藝品也是不錯的選擇。BLOOMS & BLOSSOMS在情人節系列中新增全新4款手工花藝品，「Blushing Passion」花束以玫瑰、多頭小玫瑰、鬱金香、香豌荳及其他時令花材與綠葉編排而成，淡粉紅玫瑰代表了浪漫關係中的甜蜜與純真，鬱金香喻意情深，香豌荳則代表柔情，束在一起，恍如一齣和諧舞蹈，戀愛的溫婉情感娓娓道來。

 

Blushing Passion $2,100

 

　　「Fiery Love」以品牌獨有的Bloom Bucket為器皿，花束糅合富雲石紋理的庭園玫瑰、迷你蘭花及鬱金香，熾熱的紅色展現大膽奔放的愛與情感。Bloom Bucket桶身綴上了手繪花卉圖案，可用作花樽，更可直接揹回家，定能成為街上焦點。

 

Fiery Love $1,980（小）｜$2,880（大）

 

　　如情人喜歡夢幻浪漫的風格，則有「Amour Amour」，花材糅合粉掌、鬱金香、小牡丹、桔梗及翠珠花，粉紅配奶白色的柔和色調，象徵恆久情意。而「Blossom Dreams」主花則用上蝴蝶蘭，襯以玫瑰、金魚草及縷縷蘆葦，看著，就如她那般的高貴優雅。

 

Amour Amour $1,280（小）｜$1,980（中）

Blossom Dreams $2,600

 

　　還未選好送她哪一款？不妨到BLOOMS & BLOSSOMS位於K11 Musea Artisan Lounge的期間限定商店，看看實物再決定。此外，情人節系列專為2月12至14日的預訂而設，隨花將附上心意咭，可按需要寫上窩心字句。

 

BLOOMS & BLOSSOMS K11 MUSEA 期間限定店

地址：尖沙咀梳士巴利道 18 號 K11 MUSEA Artisan Lounge #008,008A號舖

電話：3891 8890

*情人節當日若需送貨服務，須於三日前下訂單。

 

下一頁：Viktor&Rolf Fragrances X Just Bloom限定香⽔鮮花花盒

 

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