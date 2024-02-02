ComplexCon首登香港：邀21 Savage、pH-1、陳冠希等逾200名創作者，集音樂、藝術、時尚的潮流嘉年華！

剛踏入充滿喜慶的二月，卻也感受到來自三月藝術月的躁動。Art Basel宣布全面回歸、Art Central重返中環海濱、而來自美國的潮流藝術文化活動「ComplexCon」亦首度登陸香港，為三月再添熱鬧一筆。

「ComplexCon」是首次在美國以外地區舉辦，屆時將帶來音樂、時尚、運動、潮流、藝術等元素於香港亞洲國際博覽館舉辦一連三日的演唱會及兩日的潮流市集。作為潮流盛事，ComplexCon邀請了不少嘻哈界的話題人物與著名DJ駐場！當中包括來自紐約的21 Savage，其最新大碟《American Dream》於近日登上告示牌二百大專輯榜（Billboard 200）的榜首位置，其成名歌曲《Rockstar》 和《Jimmy Cooks》於音樂頒獎禮獲獎無數，而21 Savage今次於ComplexCon的亮相亦是他首次於亞洲演出。

除此之外，ComplexCon的首晚將有闊別樂壇多年的陳冠希夥拍MC仁及廚房仔組成的「三角度」作為音樂主演單位。「三角度」其實早在2012年時已推出同名Hip-Hop 專輯《三角度》，之後更帶來《三角度（二）》，音樂風格糅合Hip-Hop、Jazz、Funk等，近日更有新曲《GODzilla》和《浪》與樂迷對話！當晚的Complex Live亦邀請到來自中國的劉柏辛Lexie、台灣的SHOU婁峻碩及香港的Novel Fergus演出；讓人大飽耳福。喜歡K-pop的話，就不要錯過翌日的音樂演出單位！包括來自韓國的pH-1、Hip Hop唱片公司AOMG的一眾歌手，包括Simon Dominic、Loco、GRAY、Woo Won-Jae及Coogie等；期間還邀請了知名DJ，包括YETI-OUT、Subi、Jerry及DJ Fergus，分別在一連三日的Complex Live演出！

首屆於亞洲舉辦的ComplexCon由Verdy出任藝術總監，Verdy是潮流品牌Wasted Youth及Girls Don’t Cry的創辦人，於去年為BLACKPINK的「Born Pink World Tour」世界巡迴演唱會擔任藝術總監，並成為Coachella音樂節的駐場藝術家。在三天的活動中，帶來200多位國際知名潮流藝術家及創作者的品牌及裝置，包括CLOT、VandyThePink、Jeff Staple、葛民輝及GOOPiMADE等，為大家帶來沉浸式潮流、藝術、音樂及飲食體驗！

ComplexCon香港

日期：2024 年 3 月 22 至 24 日

地址：亞洲國際博覽館

門票：港幣380至1,280元

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