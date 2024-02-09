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09/02/2024

達成新年願望的「秘密」：3個步驟試試「吸引力法則」，看看可會讓你心想事成、願望成真？

#心理情緒 #農曆新年 #Inner Beauty #吸引力法則 #身心靈放鬆 #心願清單 #2024CNY #自我提升 #new year revolution
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Text: Charlotte Tsui Photo: Unsplash

        在農曆新年不少人都會看風水、生肖運程，人人都想夢想成真，編者就試過「吸引力法則」，希望新一年將有好運來臨！

 

       或許你會認為「吸引力法則」是迷信，不過編者去年就真人實驗了一番，我寫下的心願，大部分真的成真了。在下判斷之前，不妨先看看這篇文章，又或像我一樣將自己當成實驗，試試這三個步驟，看看能否讓自己心想事成？

 

吸引力法則是甚麼？

 

      吸引力法則來自一本於2006年推出的暢銷書籍《秘密》，書中寫到「吸引力法則」是許多名人們都知道的成功秘密，並簡單講述了3個步驟如何達成自己的心願。

 

 

       真的有效嗎？見仁見智。提倡吸引力法則的人相信這個法則之所以有效，是因為宇宙強大的力量，和物質間相同的頻率會相吸。只要你表現得如同自己已經達成願望般，你的能量會達到某個頻率將你的心願吸引來。

 

 

       若果你是科學派，對這個說法當然保持懷疑，編者也是。不過，我抱著一顆正面的好奇心嘗試，我覺得吸引力法則之所以能成功，也可以從心理學、方法學上來解釋。首先，明確知道自己想要的，釐清自己的思緒，能將時間、精力聚集在自己的願望上。另外，明確目標能讓人更留意到身邊有關的機會，並及時捉住機會。

 

       不少人的想法都很消極，有人超市中獎了、朋友升職加薪了，他們都會覺得這些幸運機會不會是自己的。「吸引力法則」提倡要相信自己能達成目標，讓嘗試者更正面對待自己的「好運氣」。比起消極、被動的態度，正面及信念的態度更容易達成夢想！

 

下一頁：即睇「吸引力法測」3 Steps！

 

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