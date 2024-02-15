Avantgardey香港演出爆紅！制服Bob頭造型、浮誇肢體舞步超吸晴！曾打入《美國達人》準決賽、走紅全因YOASOBI神曲？

一身充滿昭和年代感的日本高中生制服、如漫畫人物般的Bob頭造型，配以誇張詭異的表情，來自日本的女子舞蹈團體Avantgardey日前來港為新年花車巡遊任表演嘉賓，成為城中熱話，究竟Avantgardey是何方神聖，能於短時間內在全球火紅？

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昭和年代感的「學生妹」？

Avantgardey由編舞家兼前登美丘高校舞蹈部指導老師編舞家Akane於2022年成立，團體名字意指「前衛」。Akane曾為多家公司編舞廣告和製作影片，2017年曾以極具昭和風情的「泡泡舞」紅遍網路。2022年時，Akane從她原先的舞團「アカネキカク」中挑選出20位成員，成立Avantgardey，而這些被選中的成員都具備一個共通點：臉上也掛著豐富的表情。

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Avantgardey現時一共有19位成員，包括nona、pani、moca、fuka、seira、nagano、rico、ayane、oya、sono、ao、harune、miyuu、macchan、aimu、kotone、kohana、chacha和ui。成員平均年齡約 21 歲，有超過一半也是畢業於大阪登美丘高校舞蹈部，即是Akane的學生。

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全體一致的服裝和髮型，為舞團添上詭異感覺。圓領的白色恤衫、深藍色的百褶背心裙，是昭和年代的標準女高中生服裝。Akane選以這樣的裝束成為團體服，是因為她偏愛昭和年代歌謡曲，因此Avantgardey的整體氛圍，也散發著昭和年代的感覺。

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