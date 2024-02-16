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16/02/2024

《The New Look：時尚戰場》：走進傳奇設計師Christian Dior和Coco Chanel的世界，重新定義女性時尚

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Text: Christy Yiu Photo: AppleTV+

　　不論是電影還是劇集，只要是傳記類型，總有它的捧場客。日前，劇集《The New Look：時尚戰場》正式在Apple TV+上架，劇集以二戰後的法國為背景，帶大家走進時尚界傳奇設計師Christian Dior的世界。

 

《The New Look：時尚戰場》

 

　　第二次世界大戰時，西方國家為了節省物資以供應軍方用途，各國採取緊縮政策，限制布料和羊毛的使用量，當時的女性也以簡樸軍裝為主要服裝，不少設計師如Coco Chanel，也以寬鬆剪裁為設計路線，像是她標誌性的闊腿褲，把女性從固有形象中解放出來。

 

Coco Chanel穿著她喜愛的闊腿褲。
Source/ Chanel

 

　　劇集取名「The New Look」，因為「New Look」是Dior的象徵，亦是品牌在時尚圈掘起的契機。二戰結束後，經濟蕭條的情況逐漸改善，這時候Christian Dior便發布了名為「New Look」的高級訂製系列，以緊身腰圍、寬大裙擺為設計主軸，強調女性優雅曲線，一反當時的樸實風氣，被稱為時尚界的革命。

 

　　就連當時時尚雜誌《Harper’s Bazaar》的總編輯Carmel Snow也在時尚秀後向Christian Dior大讚：「這是一場真正的革命，親愛的 Christian Dior，你的服裝創造了『新風貌』（New Look）。」Christian Dior亦就此奠定了在時尚界的地位。

 

Christian Dior在40年代以高級訂製系列「New Look」震撼時尚界。
Source/ Internet

 

《The New Look：時尚戰場》劇照

 

《The New Look：時尚戰場》劇照

 

下一頁：Christian Dior和Coco Chanel的時尚戰場

 

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