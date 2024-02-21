展覽《水瓶座：潘多拉的瓶子》：若沒經歷過無光的時刻，就感受不到光是多麼閃耀

在一次錯誤的翻譯下，有著罪惡之名的潘多拉盒子被世人所認知與流傳。然而，這個承載著苦難與悲痛、仇恨與嫉妒的器皿其實是一個瓶子。我們都知道潘朵拉的故事，因為她的好奇，打破了原本平和的世界，換來了無盡的夜，這頓時來襲的黑暗，讓人顯得那麼措手不及。然而，瓶子裡承載的不只有厄運，還有克服一切的希望。

在冥王星進入水瓶座的日子，策展人林靖風與Ztoryteller合作，在ZtoryTeller Gallery帶來以水瓶座及希臘神話為主題的展覽——「潘朵拉的瓶子」。展覽是策展人2024年開展的長期藝術項目「星座系列」的第一章，集結了八位同為水瓶座的藝術家，包括丘國強、陳安瑤、梁凱雅、陶啟安、李卓媛、葉慧婷、陳頌欣及侯文奇，涵蓋繪畫、裝置、陶瓷、雕塑等不同媒介的作品，帶觀賞者經歷一段揭露苦難與希望的過程。

入口處，是藝術家陶啟安的陶瓷作品《TKOB-28YRS-OBJs#UDU》。作品以伊博族的傳統樂器巫毒鼓為靈感，它是是被視為與祖先溝通的媒介。陶啟安的作品糅合古老的色彩與當代的元素，以假想考古學的方式，創作出虛構的古代器物，重新想像歷史、宗教與流行文化的關係。作品安置在一個黑色的盒子上，就如一個儀式的開始，由地上鋪著的仿黑色金剛砂領著你，走進瓶子中的世界。

瓶子釋放出來的苦難，宛如將空氣都染黑了。在拉開黑簾之前，有陳安瑤的《煙火稀釋之前》淡淡的釋出光，那是一盞垂落的水晶燈裝置，最底的水晶燈開始石化，凝固的狀態將時空凍結；而梁凱雅則以一系列蝴蝶形象的畫作隱喻著孕育、扭曲及蛻變。

黑布後，是陳頌欣的一系列畫作與侯文奇的雕塑作品《沉睡在夢境》；昏暗中，陳頌欣的色彩抽象畫仿如在空中遊蕩，歡欣的色彩訴說著「天下無不散之宴席」，雖然再愉快的經歷都有完結一刻，但與其惋惜結束，不如好好享受當下。幽閉的空間一隅，還有一個冷白的燈箱，上面是以往生被為靈感的大漆雕塑作品，空出小小空間便是紀念著生命中的死亡。藝術家以具有透光性的生漆為媒介，一層一層的塗抹塑形，為逝者寫下的六字真言在白燈之下，也逐漸顯透出來，在經歷死亡、悲痛的過程中，尋找療癒。

想要通往下一個空間，便要從牆上的三個鑰匙中尋到。只是一門之隔，卻是另一番景象。空間中的鯨歌，宛如帶觀者來到瓶子的深處，地面的黑色金剛砂就似被燃燒殆盡的灰，但灰燼下似乎還藏著餘火，預示著苦難的持續。藝術家李卓媛的《Rock, Paper, Scissors》呈現了老式剪刀的拓印，就如權力的遊戲中的相互制衡。四周是丘國強以音樂為靈感的作品，定格於MV上的影像均配著不同的歌詞——「沒有人在乎你在乎的事」、「若攤開雙手／未發生都被安排」，訴說著這個空間的故事。從黑簾中走出，葉慧婷的畫作《星塵散落》與陶啟安的陶瓷作品《TKOB-28YRS-OBJs#Tower2》預示著水流終於可以流入水瓶之中，那麼這是否代表著苦難的結束？

策展人林靖風常從希臘神話中吸取靈感，他表示：「希臘神話流傳以來，在不同的詩人、作家筆下，都有不同的版本，其本質就如藝術般，每個人都有不同的解讀。」希臘神話是主線，有牽引著觀者之用，但能將不同藝術家的作品與不同風格互相串聯，結合空間、聲音、氣氛，營造出每一幀故事，就能讓人身歷其境。展覽之名似是有修正之意，同時取潘朵拉與水瓶的好奇特質，引人進入舊日神話之地，從中探索水瓶所帶來的罪惡與希望。然而，眾然有苦難與悲痛，但不經歷無光的時刻，或許就感受不到光有多麼閃耀。

《水瓶座：潘多拉的瓶子》

展期：2024年1月26日至2024年2月29日

地點：ZtoryTeller Gallery 香港西環西營盤第二街2A號1樓