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23/02/2024

Art Central 2024：首推新銳藝術家專區「Neo」、大型裝置藝術區回歸！

#Art #Art Central #展覽 #藝術三月 #藝術 #Artcation #Art & Culture
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Text: Helena Hau Photo: Art Central

　　在Art Basel宣布恢復疫情前規模不久，第九屆Art Central都釋出最新消息，將於2024年3月28日至31日回歸中環海濱，舉行盛事。今年Art Central的參展畫廊共有95間，七成來自亞洲，根據主辦方的消息，今年參與藝博會的中國內地畫廊與藝術家的陣容是歷年最強。在揭曉之前，不如先看看今年的安排與焦點吧！

 

Jarupatcha Achavasmit, _Mutations_, 2023, canvas, PET yarn, wool, stainless, brass, fabric, size variable, credit Warin Lab Contemporary

 

　　今年Art Central依舊有畫廊的主展區，以展品風格大膽創新的畫廊，以及世界各地的傑出藝術家的作品。包括坐落於H Queen的Whitestone Gallery (香港)將展出亞洲及國際藝術家包括Jiang Miao、 Kongkee的作品；西班牙畫廊VETA by Fer Francés (馬德里)帶來充滿濃厚藝術史的群展，展出藝術家包括美國的Theresa Chromati 和 Devan Shimoyama、北京的 Kang Haoxian 和塞維利亞的 Cristina Lama；Kvalitář (布拉格)帶來實驗畫家兼雕塑家Milan Houser的作品等。

 

Zeng Zhen, Orion, 2022, Mixed materials on canvas, 130×140cm.
Courtesy of the artist and BONIAN SPACE

 

　　此外，藝博會有超過三分之一的畫廊都帶來藝術家個展，例如Contemporary by Angela Li（香港）將展出藝術家陳景朗的最新畫作、Winners Gallery (北京)展出來自哥倫比亞藝術家Lourdes Navarro的油畫和塑膠彩畫作品、Gallery THEO (首爾) 展出Marcelo Suaznabar 的當代超現實主義畫作等。

 

Kang Haoxian, City Moon Light, 2022.
Courtesy of the artist and VETA by Fer Francés

 

　　除了藝廊主展區以外，今屆Art Central首推的藝廊專區「Neo」，由策展顧問鄭得恩先生策劃。這個專區聚焦在當代藝術界的新銳和新晉藝術家，共有11間畫廊與15位藝術家獲選於這個全新新藝廊專區亮相，如BFM Art Center (2021年於蘇州成立)、biscuit gallery (2021年於東京成立)、Cub_ism_ Artspace (2020年於上海成立)、PBG (2021年於首爾成立)、V&E Art (2016年於台北成立)，為藏家、藝術愛好者、觀者帶來新的靈感。

 

Miyuki Yokomizo, torso, 2023, Aluminum, Dimension Variable.
Courtesy of the artist and LEE & BAE

 

　　展場裡，讓人矚目的大型藝術裝置亦是每年的焦點。今年展出來自 LEE & BAE (釜山) 的Sangsun Bae、 Kvalitář (布拉格) 的Rony Plesl 、 Wan Gallery  (新竹) 的 Andrea Samory 、 AN INC. (首爾) 的Sam Shendi 和 wamono art (東京、香港) 的Wataru Yamakami的五件大型藝術裝置，讓人沉浸其中。

 

Jarupatcha Achavasmit, Colony, 2023, canvas, PET yarn, copper powder, size variable;
Courtesy of the artist and Warin Lab Contemporary

 

Art Central 2024

地址：中環海濱
*全價門票於3月28日或之後購買

 

3月28日（星期四）下午12時至5時
成人$175 (正價 $250)
學生／優惠門票$90 (正價 $185)
小童 (5-15歲) $60

 

Night Central：3月28日（星期四）下午5時至晚上9時
首輪門票 $350 (正價 $650)
套票包含2位成人Night Central門票及額外一日展會入場門票

 

3月29日（星期五）下午12時至3時
成人 $175 (正價 $250)
學生／優惠門票 $90 (正價 $185)
小童 (5-15歲) $60

 

3月29日（星期五）下午3時至晚上6時
成人$210 (正價 $330)
學生／優惠門票 $140 (正價 $235)
小童 (5-15歲) $60

 

3月30日（星期六）上午11時至下午7時
成人 $210 (正價 $330)
學生／優惠門票 $140 (正價 $235)
小童 (5-15歲) $60

 

3月31日（星期日）上午11時至下午5時
成人 $210 (正價 $330)
學生／優惠門票 $140 (正價 $235)
小童 (5-15歲) $60

 

門票可按此處購買。

 

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