Art Central 2024：首推新銳藝術家專區「Neo」、大型裝置藝術區回歸！

展場裡,讓人矚目的大型藝術裝置亦是每年的焦點。今年展出來自 LEE & BAE (釜山) 的Sangsun Bae、 Kvalitář (布拉格) 的Rony Plesl 、 Wan Gallery (新竹) 的 Andrea Samory 、 AN INC. (首爾) 的Sam Shendi 和 wamono art (東京、香港) 的Wataru Yamakami的五件大型藝術裝置,讓人沉浸其中。

