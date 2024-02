飯戲攻心：續集不易拍！《飯戲攻心2》突破原有框架，有何得失？

說到優勢,《飯2》是所謂「賀歲片」,排在農曆新年檔期上映。賀歲片在香港市場已有數十年歷史,並不局限於某一片種,不過入場觀眾基於新春氣氛,通常有既定的期望,但求場面熱鬧,娛樂性豐富,對於故事結構是否嚴謹或有否訊息表達要求不高。其中最常見的類型是家庭式喜劇,較為人記得的有《八星報喜》(1988年)、《家有囍事》系列(1992年、1997年及2020年),以及筆者認為是賀歲片傑作的《嚦咕嚦咕新年財》(2002年)等。《飯》片系列自然也屬此類──《飯1》本來獲安排為2022年的賀歲片,但因為當時疫情嚴重,戲院關閉,才改至中秋節檔期上映。當然,論人物關係和故事結構,《飯1》其實較接近活地‧阿倫(Woody Allen)導演的《姊妹情深》(1986年,Hannah and Her Sisters),側重刻劃兄弟姊妹和伴侶間的恩怨情仇,內容細緻緊密,而不像傳統港產賀歲家庭喜劇那樣結構相對鬆散,倚賴零碎笑料。但無論如何,《飯2》有著賀歲片的包裝,或許會更易為觀眾受落。

You May Also Like