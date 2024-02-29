飯戲攻心：續集不易拍！《飯戲攻心2》突破原有框架，有何得失？

一部電影如果叫好叫座，片商期望拍攝續集，票房會較有保證，是合理不過的盤算。這種情況在昔日港產片全盛時期尤其「瘋狂」，例如著名編劇文雋就曾多次在訪問中提及，由他編劇的《古惑仔之人在江湖》（1996年，即《古惑仔》系列第一集）於該年1月底的農曆新年前檔期上映，票房意外地十分理想。他立即接到通知：電影公司已經與院線決定，會在3月底的復活節檔期上映續集（即《古惑仔2之猛龍過江》），而當時他們根本未有任何準備，連故事概念都沒有──結果續集還是在兩個月內製作完成和上映。這種急就章的做法簡直已接近昔日粵語片的所謂「七日鮮」（製作預算倒是不會節省的），實在並不可取。

其實從創作團隊的立場，對於是否開拍續集往往會感到猶豫：首先，續集已不容易有新鮮感和新意，而且可以由原本人物營造出來的關係和情節，最精采的理應已在正傳中呈現，在原有基礎上可以進一步發展的空間有限，加上續集內容不能跟正傳有矛盾，因此實在不易討好。

當然，歷史上不乏續集更勝正傳的例子，最成功的可能要算哥普拉（Francis Coppola）導演的《教父續集》（1974年，The Godfather Part II）。英國雜誌《視與聽》（Sight and Sound）於1992年和2002年兩度評選「史上10大電影」，該片均榮登榜上；而且在類似的排行榜也通常會入選。這部續集比起同由哥普拉執導的《教父》（1972年，The Godfather）獲得更高評價。影評人認為，續集以複雜的情節和視點寫出了教父古里昂家族的興衰，調子沉鬱，顯示出超越正傳的深度和歷史胸襟。

對於應否拍續集，《飯戲攻心》（2022年，下文簡稱《飯1》）的導演兼編劇陳詠燊在一個傳媒訪問中總結得好：「做上一集的模式，怕觀眾覺得重複方程式；試新方向，怕觀眾覺得失去了原有味道。」但是他還是決定開拍《飯戲攻心2》，因為相信這樣做對整體電影工業有利：「要救香港電影，不是靠一兩套戲好看，而是要重新有市場。要有健康的市場，就需要一些能夠有系列的電影，有一定的IP（Intellectual Property，知識產權），市場就可以營運到。」

作為續集，《飯2》有其優勢，也有不利之處。先說後者之中最明顯的，就是《飯1》的男主角黃子華辭演這部續集。他在正傳中是故事的主要帶動者，也是最具魅力和最能製造笑料的其中一個演員。續集的故事怎樣能在欠缺大哥這個角色之下暢順地推進，對陳詠燊來說是重大考驗。

《飯戲攻心2》劇照

說到優勢，《飯2》是所謂「賀歲片」，排在農曆新年檔期上映。賀歲片在香港市場已有數十年歷史，並不局限於某一片種，不過入場觀眾基於新春氣氛，通常有既定的期望，但求場面熱鬧，娛樂性豐富，對於故事結構是否嚴謹或有否訊息表達要求不高。其中最常見的類型是家庭式喜劇，較為人記得的有《八星報喜》（1988年）、《家有囍事》系列（1992年、1997年及2020年），以及筆者認為是賀歲片傑作的《嚦咕嚦咕新年財》（2002年）等。《飯》片系列自然也屬此類──《飯1》本來獲安排為2022年的賀歲片，但因為當時疫情嚴重，戲院關閉，才改至中秋節檔期上映。當然，論人物關係和故事結構，《飯1》其實較接近活地‧阿倫（Woody Allen）導演的《姊妹情深》（1986年，Hannah and Her Sisters），側重刻劃兄弟姊妹和伴侶間的恩怨情仇，內容細緻緊密，而不像傳統港產賀歲家庭喜劇那樣結構相對鬆散，倚賴零碎笑料。但無論如何，《飯2》有著賀歲片的包裝，或許會更易為觀眾受落。

兩集《飯》片的公映時間相差達一年半，某程度上說明製作並非粗製濫造；從上文也可見陳詠燊必定曾經審慎思考，怎樣才能拍出至少並不遜色於正傳的續集。借鑑上文提及的《教父續集》，續集的情節固然不應單純是正傳故事的後續，可能需要牽涉更複雜的時空；更重要的是，出色的續集會展現跟正傳相關但又不同的視野和訊息。

用這個角度衡量，《飯2》無疑也有其野心，想探討《飯1》沒有觸及的課題。正傳著重的是6名主角的家人親情和男女感情關係，結局談到「屋企人喺邊，邊度就係屋企」也有其深遠寓意；反觀續集就透過3場婚禮，更集中具體剖析現代香港人對婚姻的疑惑和恐懼，最後以正面態度肯定其價值和意義，同時也由林明禎飾演的阿Meow談「失去」，以及在末段說到「不少人離開，但仍有很多人留下來，重新開始」（大意），涉及宏觀時勢。《飯2》創作團隊致力突破原有框架的努力不容抹煞。

但是創作意念不一定能夠妥善實踐。先說《飯2》的笑料，論數量和頻率還算不俗，大抵能滿足賀歲片觀眾的基本要求，不過卻不及《飯1》那樣，能與故事自然地結合，往往與推動劇情無關，因而顯出加插得稍為生硬；後段謝君豪飾演的「魚翅大王」贊助婚禮的連串笑料，更屬相當過時的硬滑稽。相比正傳，《飯2》加入了約10個新角色，老中青三代演員均有，但是各人的表現無甚驚喜（問題出於劇本多於各演員的演技），反而《飯1》6個主角之間互相碰撞帶來的火花更多。另外，正傳以5場「飯戲」串連整個故事，別具巧思，那幾場戲也極具張力；但續集中的3場婚禮卻難以起到同樣效果。至於《飯2》要表達的訊息和「微言大義」，以說服力和感動人心的程度來看，相信也未如理想。整體來說，《飯2》遠不及《飯1》來得雋永和深刻。

《飯2》的處境其實跟去年11月底上映的《不日成婚2》（陳茂賢導演）很相似。兩者的正傳都是喜劇小品，《不日成婚》（2021年，下文簡稱《不1》）更很明顯格局不大，集中寫3對男女（同樣是6人組合！）在感情關係中互相鬥法，由此製造笑料。該片雖以陳家樂和衛詩雅一對主角討論是否結婚為主要橋段，但對婚姻這課題其實著墨不深，反而是到了《不2》，劇情寫3個男角各在不同層面反思婚姻的意義，重新對妻子或女友許下承諾，題旨可說跟《飯2》不謀而合。論創作意念，《不2》當然比正傳言之有物，劇情的說服力也還算可以。但是《不1》的主要成功之處在於來自幾個男角的笑料有「麻甩」不覊的味道，甚或往往政治不正確；《不2》擴大了格局，變得稍為正經，那份源於「麻甩」的喜感卻有大打折扣。

《飯2》和《不2》的創作團隊肯定都思考過「續集難拍」的問題，作出應對。嘗試可能未算十分成功，但是筆者同意陳詠燊的說法，港產片要建立蓬勃的市場，續集或系列片依然是重要一環，值得繼續摸索下去。