從《命中注定我愛你》到《周處除三害》、《怒潮》，阮經天如何從「偶像劇天王」蛻變到「狂人影帝」？

近期，除了劉德華頻頻出現在大銀幕上，還有一人，在浮沉之中，從青春偶像蛻變成實力影帝，以不曾想像過的面貌，出現於大眾眼前，那人便是阮經天。

千禧年，絕對是台灣偶像劇的年代，因偶像劇紅透半邊天的演員更多不勝數。當中包括因主演《命中注定我愛你》和《敗犬女王》而迅速走紅的阮經天；前者更打破了台灣當時偶像劇史的記錄，而阮經天也因此被冠上「偶像劇天王」的稱號。無疑，因偶像劇爆紅的明星十分多，但當青春不再，憑藉偶像的標籤又能走多遠？若放不下偶像包袱，又有多少人能轉型成功？

2010年，阮經天憑藉《艋舺》奪下金馬影帝，那時離《命中注定我愛你》不過兩年時間，期間也有參演一些受矚目的電影，如《刺客聶隱娘》、《狄仁傑之四大天王》，但他的生活與演藝事業似乎都在浮浮沉沉中度過。

但近年，阮經天的路向似乎沉穩了許多。從2018年的《心理罪之城市之光》、2022年的《查無此心》到2023年的《周處除三害》，再到近期於香港上映的《怒潮》，戲中的阮經天，早已被年歲抹去了稚氣，四十的他步入了不惑之年。

2023年，《周處除三害》上映，陳桂林一角讓觀眾看見了不一樣的阮經天。而他憑藉這部電影，在闊別金馬獎影帝13年後，再次與獎座重新相遇。戲中，阮經天飾演的陳桂林絕對是一個心狠手辣的黑道中人，但卻有著狂漢柔情的一面，在癲狂過後，眼中那恰如其當的「悔」，為其增添了「人性」，而角色與他自身，似乎也有著一種聯繫。

很多人說，飾演陳桂林一角的阮經天是破格演出，就連阮經天自己也將這部電影視為一個掙扎十年間的終點。但其實在之前的《查無此心》中，從那個非法移工仲介林佑生一角中——不修邊幅、素顏上陣、看起來十分落魄，他已經不一樣了。除此之外，阮經天勤懇地練習三門語言以配合角色的需要，而電影也是他與張鈞甯繼電視劇《我在墾丁天氣晴》後，睽違16年再度同台出現於大銀幕的作品。

繼《查無此心》與《周處除三害》後，《怒潮》緊接而來。電影還是犯罪類型，背景設定在東南亞地區，以販賣人口、器官、綁架等元素為題，阮經天與張家輝、王大陸一同出演，所飾演的「麥朗汶」則是一名黑警。有過先前的出演反派的經驗，阮經天對於角色上的拿捏相信早已有一定的信心。戲中是黑幫、警察與殺手的周旋，當中的看點自然少不了動作戲的元素。戲中演員均要接受專業武術訓練，親身上陣且無替身及借位，這無疑也是對演員體能與意志力的訓練。

阮經天不乏動作戲的經驗，但也曾在2018年的《心理罪之城市之光》中，因過於入戲，沒收住手將鄧超的替身打傷了。事隔多年，阮經天在訪問中提及這件事時，還記得當時顫抖的狀態。對於所飾演的角色，他都想盡辦法去代入，同時也想盡辦法去將自己抹去。回看過去，阮經天總是被一些花邊新聞與非議所包圍；但過去有多衝動，現在就有多堅定，如今再看阮經天時，已然是截然不同的人。