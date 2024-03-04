《可憐的東西》：Emma Stone全裸演出！從初生女孩到無止境的性探索，揭露文明社會下的女性枷鎖

在充斥商業電影的荷里活世界中，Yorgos Lanthimos的作品，就如一片藝術的淨土。從《聖鹿之死》（The Killing of a Sacred Deer）、《單身動物園》（The Lobster），到今天要說的《可憐的東西》（Poor Things），他也以誇張和超現實的拍攝手法，探討這個社會中，我們深知卻從不主動提的出來的事。

科學女怪人成長記

《可憐的東西》改篇自蘇格蘭作家 Alasdair Gray的同名小說作品，在Yorgos Lanthimos的手上，譜寫出主角Bella（Emma Stone 飾）從誕生、青春期（也是反叛期），到長大成人的故事。簡單來說，就是一個天真小女孩，踏上尋找自我的旅程。

Bella由科學家Dr. Godwin Baxter（Willem Dafoe 飾）一手創造而成，這位醉心人體研究的科學怪人，一天在橋底救起了跳海身亡的女子Victoria Blessington，把Victoria腹中嬰兒的大腦移植到她身上，Bella由此誕生。電影初段的Bella有著成年女子外貌，行動卻如一名初生嬰兒，只懂說些簡單字句，如「神」（God），這個「神」字是他對「父親」Dr. Godwin的稱呼，亦意指Dr. Godwin就是創造Bella的「神」。

就如一個小孩的成長般，Bella漸漸長大，對外面的世界變得好奇，即使父親也為她挑選了未婚夫，她仍決定要跟放蕩律師Duncan Wedderburn（Mark Rufflo 飾）到里斯本探險，離開從小長大的家庭，電影畫面亦隨Bella的成長，漸漸從黑白色變成七彩鮮明，正如Yorgos Lanthimos所說，這部電影從劇本、拍攝到呈現手法，也是從Bella的角度出發，觀者所看到的，就是Bella眼中的世界。

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