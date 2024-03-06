當代藝術作品聯展《愛你一萬字》：以文字創作靈感，譜寫屬於社區的故事

文字的出現，逐漸代替了圖像的解說；一筆一劃承載了信息的傳遞、文化、歷史與故事的傳承。位於AIRSIDE的GATE33藝文館亦於藝術月即將帶來全新展覽《愛你一萬字》，以文字為靈感，將人與人、人與地之間的生活、文化與故事轉化為創作。

展覽邀請了十位當代藝術單位，包括著名手繪字藝術家Katol Lo、新生代平面設計師Jonathan Mak麥朗、知名設計工作室Milk Design、北魏真書體創作者兼字體設計師陳濬人Adonian Chan等人，結合不同的藝術媒介，將社區故事融入其中。作品靈感源正正是從啟德出發，延伸至四個相連的地區，包括九龍城、新蒲崗、土瓜灣、黃大仙，將各區收集到的歷史和故事化作不同的作品。

展覽為分四區，手繪字藝術家 Katol Lo 以土瓜灣的小店入手，帶來了無限鏡房。鏡房以舊日土瓜灣跌打館與醫館「鏡牌」為靈感，將街坊寫下的祝福語融入其中，用鏡子折射出對彼此的祝福。平面設計師Jonathan Mak 麥朗則與九龍城的泰裔小朋友互動，同時搜羅了位於九龍城內的文字，如招牌、街招等，將這些元素一同結合，譜寫屬於九龍城的故事。

設計工作室Milk Design團隊以家具為載體，設計出屬於新蒲崗的象形文字，將文字視覺化，變為立體，以訴說這個地區所擁有的製造業歷史背景。北魏真書體創作者兼字體設計師陳濬人Adonian Chan以道教文化專屬「諱字」的造字哲學為基礎，詮釋黃大仙作為人類對自然期許的空間與文化；設計師夥拍本地玩具設計單位LeeeeeeToy，將「光、道、心」三字合一，創作出全新立體文字玩具雕塑。

《愛你一萬字》當代藝術作品聯展

日期：2024年3月21日至2024年6月12日

時間：上午11時至晚上9時

地址：AIRSIDE 3樓GATE33藝文館