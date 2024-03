《可憐的東西》奪奧斯卡3大設計獎！夢幻場景來自LED螢幕、Emma Stone的衣櫥藏著哪些秘密？走進Yorgos Lanthimos的超現實美學世界！

《可憐的東西》(Poor Things)可說是今年奧斯卡的第二大嬴家,在和《奧本海默》(Oppenheimer)、《花月殺手》(Killers of The Flower Moon)等大熱電影的同場較量下,雖然失落最佳影片的獎項,但亦捧走了最佳女主角、最佳美術設計、最佳服裝設計、最佳化妝與髮型設計這四大獎項,同樣值得高興。

