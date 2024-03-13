季豐軒於「三三不盡」之年，帶來謝景蘭早年作品展「潛韻欲動」、白明個展「百維交匯」

還記得首次撰寫關於季豐軒的訪問時，當時畫廊正步入30周年。聽著畫廊創辦人季玉年（Catherine）徐徐道來曾走過的風雨，再度回望時，原來已過數十載。步入三十周年時，她以「只是一個開始」來回應過去的漫漫長路，以「還有很多大計想做」去展望將來。

於人的成長而言，三十常被視為一個關口。在擺脫稚嫩青涩之際，轉頭便步入成熟稳健之路。那麼三十三呢？三十五呢？三十八呢？這些不長不短的時間中，似乎也成了一個小小的成長或發展標誌，向更多的「大計」邁進。

2021年，季豐軒出版了《謝景蘭》的專書；2022年，藝術文化平台的「季豐沙龍」正式成立；2023年，畫廊將拉丁美洲藝術家奧斯瓦爾多・維加斯（Oswaldo Vigas）的作品帶來香港。三年過去，畫廊以「三三不盡」繼續探索藝術的世界。

今年亦有不同的展覽活動，除了於年頭結束的《探本尋源：奧斯瓦爾多．維加斯作品展》外，畫廊以謝景蘭早年作品展《潛韻欲動》掀開藝術三月的帷幕，同月還參展巴塞爾藝術，帶來一系列現當代重要藝術家的作品。

謝景蘭是季小姐深感欽佩的藝術家，亦是研究多年的對象。2021年，亞洲協會香港中心（Asia Society）為謝景蘭舉辦了百年誕辰的個展「延綿之軀：謝景蘭藝術展」，展出逾三十幅代表各個時期的繪畫作品。同期，季豐軒亦釋出關於謝景蘭的紀錄片，更邀請了她與趙無極的獨子——趙嘉陵，從法國遠道而來，和大家憶述腦海中的父母親。

日前開幕的展覽，聚焦在謝景蘭的早年創作。相較於當時很多藝術家，謝景蘭在繪畫創作上，起步不算早，直到1957年與趙無極離婚後，才開始觸碰紙和筆。談及謝景蘭，最常聽到的免不了拿她與趙無極說事。其實二人相處二十多載，創作路上或多或少會互相影響，但季小姐卻是這樣形容的，「但從根本上看，趙無極的畫更專於宏觀的表現、宇宙與銀河的意象；而蘭蘭卻是從內心出發，更為人性化，希望帶出美。」

不同於晚期散發著恬靜的南宋之美的作品，謝景蘭於五、六十年代的作品多用黑、白、藍、紅、棕的色調，油彩感較重，所建構的抽像宇宙中，透著點點東方書法的影子；同時結合自身對於音樂的韻律、舞蹈的感覺，將其澎湃的情感融入畫中。

同期，畫廊於巴塞爾藝術亦帶來一系列現當代重要藝術家的作品，如趙無極、尼古拉．德．斯塔埃爾（Nicolas de Staël）、謝景蘭、齊亞德．達盧勒（Ziad Dalloul）、奧斯瓦爾多．維加斯（Oswaldo Vigas）、李華弌、白明、薛松、喬治．馬修（Georges Mathieu）等，若錯過年頭奧斯瓦爾多．維加斯作品展《探本尋源》，不妨於藝博會期間，一睹這個被低估的藝術家。

此外，還於威尼斯雙年展期間，畫廊為中國當代陶藝家白明於羅馬國立現代級當代美術館舉辦個展——《百維交匯》，呈現傳統陶瓷於當代語境的發展與轉變。步入5月，還有與法國5月（French May Arts Fest.）聯辦的「瞬影留芳」聯展亦於5月開展，屆時將帶來華特·美頓斯、常玉、卡特林、彭貢潘等藝術家的作品，一系列不間斷的活動，讓這股藝術氣流延續下去。

潛韻欲動——謝景蘭早年作品展

日期：3 月 5 日至 4 月 13 日

地點：季豐軒畫廊 | 大館總部大樓地下01-G04-G05

巴塞爾藝術展香港展會2024 | 展位3E23

日期：3月26至30日

地點：香港灣仔港灣道1號 香港會議展覽中心

白明——百維交匯

日期：4 月 24 日至 6 月 30 日

地點：羅馬國立現代及當代美術館

法國五月聯辦節目：「瞬影留芳」聯展

十六世紀佛蘭芒畫派藝術家華特·美頓斯、常玉、卡特林、彭貢潘等

日期：5 月 2 日至 6 月 29 日

地點：季豐軒畫廊 | 大館總部大樓地下01-G04-G05