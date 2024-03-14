法國五月精選節目！從藝術、音樂到戲劇，逾百項文化節目從3月延續到6月！

踏入春季，藝術三月、法國五月接踵而來，似乎包攬了香港上半年的藝文氛圍。來到今年，法國五月已經踏入了第三十一個年頭，作為亞洲最大型的文化盛事之一，今年法國五月將帶來逾百個不同的藝術和文化節目，從傳統到當代，涵蓋藝術、音樂、電影、戲劇、美食等活動，以不同角度感受不同文化的交流。

舊時，法國五月的節目一般均於5月至6月舉行，今年則提早至3月，由「香港賽馬會呈獻系列：黑白──攝影敘事」展覽拉開帷幕，延續至6月。在眾多活動中，不如一起看看有哪些精選節目吧！

「香港賽馬會呈獻系列：黑白──攝影敘事」展覽

展覽「黑白──攝影敘事」（Noir & Blanc—A Story of Photography）由M+與法國五月藝術節合辦，並與法國國家圖書館（BnF）共同策劃。展覽是繼BnF展出後，於亞洲的首個公開展覽。展覽帶來超過170位國際知名攝影師的作品，包括逾250幅BnF的珍藏，以及逾30幅來自M+館藏。從光影、對比、色景入手，帶觀者走進黑白影像的世界。

日期：2024年3月16日至7月1日

地址：M+地下大堂展廳

門票：正價門票 $140 | 特惠門票* $70 | 正價套票 $210 | 特惠套票* $105

馬凌畫廊「法比安．梅洛個展」

⾺凌畫廊於適安街的藝術空間帶來法國當代藝術家法比安．梅洛（Fabien Merelle）的個展，展出一系列⽔墨、⽔彩及雕塑作品。法比安的創作結合東⽅⽔墨意念與⻄⽅繪圖技巧，手法寫實，卻也帶著超現實的感覺。藝術家曾於2013年的法國五月在馬凌畫廊舉辦香港首個個展，於中環皇后像廣場展出5米高的巨型雕塑《摩西五書》，這件作品衍生自藝術家於2012年創作的同名繪畫，而雕塑則由樹脂與玻璃纖維製成，當時展出後，引來不少關注。法比安的繪畫風格簡約，卻有著耐人尋味的感覺，讓人忍不住思考其背後的故事。

日期：2024年5月16日至6月29日

時間：星期⼆⾄六 中午12點至晚上6點

地址：馬凌畫廊 |灣仔適安街10號

門票：免費

港法劇場交流計劃：「讓鏡子說」

除了展覽，為期兩年的港法交流計劃——「讓鏡子說」於今個法國五月帶來全新驚喜。由來自香港和法國的編劇及導演胡海輝和尼古拉．卡森鮑姆分別帶來新作《香西法蘭港》和《祈福》。前者是香港導演胡海輝的作品，這部人種誌戲劇作品於去年以讀劇方式演出後，經過一年的琢磨，將於今年搬演到舞台之上，闡述了居港法籍人士的生活；後者是尼古拉．卡森鮑姆以民間信仰為靈感，結合劇場想像，來描繪城市中人的生活狀況。兩齣原創劇作均以創作者自身的獨特視覺出發，描繪兩個城市的境況。

《祈福》

日期：2024年5月10至11日 | 晚上8時

地點：香港大會堂劇院

《香西法蘭港》

日期：2024年5月31日至6月1日 晚上8時 | 2024年6月1至2日 下午3時

地點：上環文娛中心劇院

門票：$220（於URBTIX公開發售）

音樂和舞蹈相遇：《新世界交響頌》

表演方面，《新世界交響頌》將結合音樂及舞蹈風格於一個舞台上，由指揮莎雅・齊奧妮聯同法國嬉戲交響樂團及香港城市室樂團，演奏選自世界各地，如歐洲、亞洲、非洲及南美洲的古典音樂名曲；同時，有被《金融時報》譽為「法國嘻哈舞文化大使」的編舞家穆哈．莫蘇奇帶領卡菲舞團，以嘻哈舞、霹靂舞、武術及當代舞動作為靈感，讓觀者感受古典音樂與街舞的碰撞！

日期：2024年5月23至24日 晚上8時

地點：香港文化中心大劇院

門票：$420 / $320 / $220 / $150（於URBTIX公開發售）