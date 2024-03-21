展覽「黑白──攝影敘事」：在純粹的色調中，尋找對周邊日常的感知

若世界抹去色彩，只剩下黑與白，那會是怎樣一個呈現？

曼雷（Man Ray）的超現實、森山大道（Daido Moriyama）的晃動感、彼得·林德貝格（Peter Lindbergh）的詩意，在他們的鏡頭下，黑白兩色的世界，似乎不是想像中那麼單薄。

繼法國國家圖書館（BnF）後，展覽「黑白──攝影敘事」（Noir & Blanc — A Story of Photography）於日前來到香港M+的地下大堂展廳，作為法國五月藝術節的頭炮。這個專題展覽以黑白攝影為主軸，分為三大主題——對比、光影和色景。展出超過170位國際知名攝影師的作品，包括曼．雷、黛安娜．阿爾比絲、馬里奧．賈科梅利、羅伯特．法蘭克、威廉．克萊因、森山大道、瓦萊麗．貝林和亨利．卡蒂埃—布列松等一系列BnF的館藏；同時，亦集合了三十多幅M+ 收藏作品，包括張照堂、何藩、郎靜山、劉香成、納里尼．馬拉尼、石元泰博和邱良，展出作品橫跨1915年到2019年，為展覽展開了一場跨越時間與文化，以及黑白之間的對話。

整個展覽的策展路向與切入點非常純粹，不分時序，從黑白的屬性出發，以最基本的對比、光影和色景入手，讓人單純的先從視覺為切入點，欣賞這份純粹帶來的美感與可能性。

第一部分的「對比」顧名思義則是利用黑與白之間的反差，突出色階之間的對比。如置於入口處的馬里奧·賈科梅利的《我沒有手撫摸我的臉》（1961-1963年）、塞西爾·比頓為Vogue拍攝的《巴黎世界長裙》（1967年）、黎兆芳的《黑與白》（1950-1960年代）和勒內·布里的《中國北京昆明湖》（1964年）等作品，在黑白的強烈對比下，似乎突出對周邊日常的感知。

與此同時，從「對比」延伸出來的兩個章節——「白紙」與「黑畫」甚為有趣，進一步探索黑白對比之間的光與暗。如芭芭拉·克蘭極簡的線條作品《人類的形體》（1965年），又或是皮耶爾喬治·布蘭齊於白雪茫茫之地拍攝的作品《意大利佛羅倫斯的馬戲團》（1954年），還是郎靜山的《獨宿學幽棲》（1950年代）等，在絕對黑和絕對白的世界中，那一抹黑或白就如畫布上的一筆，偶爾形成一種超越現實的定格。

第二部分「光影」則突出了光在攝影中所扮演的角色，帶出當中細膩的變化。這部分展出了為香港人所熟悉的攝影師——何藩的作品，包括攝於中環街市的《迷離世界》（1959年）和著名作《陰影》（1954年），還有亞歷山大·羅欽可的《拿著徠卡相機的女孩》（1934年）等作品，從光與影之間的互動所營造出來的戲劇性畫面，找到趣味。

第三部分「色景」是編者最喜歡的展區，這裡展示了黑白之間的灰階。有沖洗照片經驗的人，相信對灰階一定不陌生，除了絕對的黑白，之間其實存在了很多不同程度的灰調，而這些灰調能為黑白照片帶來了更為細膩的呈現。為了凸顯色景/灰度的變化，這個展區的作品以色調為序作為排列，從「最黑」為始，慢慢為影像增添「光」，直至最後去到「最白」的狀態，以一連串循序漸進的影像呈現黑白之間的灰度變化。

「黑白──攝影敘事」

日期：2024年3月16日至7月1日

地點：M+地下大堂展廳