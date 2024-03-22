半島酒店「藝術迴響」：展出伍韶勁、Lachlan Turczan裝置藝術，於煩囂的城市中尋到靜思的空間

半島酒店每每臨近節假日，入口處的空間都會在聖誕掛上燈飾、新年掛上燈籠，以裝置點綴氣氛。來到充滿藝術氣息的三月，半島酒店集團的大型環球項目「藝術迴響」（Art in Resonance）也在闊別三年後，於日前回歸，讓你不一定要走進畫廊、展廳，於經典的大堂享受下午茶時，也可以感受藝術的氛圍。

「藝術迴響」於2019年首推，由獨立策展人及文化顧問伊索爾德·布爾邁爾（Isolde Brielmaier）與畢天娜·潘迪斯（Bettina Prentice）合作而成。藝術項目以委託作品為主，邀請來自世界各地不同的藝術家進行創作，並將作品融入於酒店一隅，在賓客穿梭其中之際，隨時感受到藝術家的創作力。

展出的作品涵蓋了裝置、雕塑、沉浸式藝術等形式，邀請了本地藝術家伍韶勁（Kingsley Ng）、美國藝術家克拉蘭·圖爾贊（Lachlan Turczan）、法國藝術家埃莉斯·莫林（Elise Morin），以及生於日本的藝術家沙亞·沃爾法克（Saya Woolfalk）。

一如既往，半島門前的空間成了標誌性的展示，由伍韶勁帶來的動力藝術裝置《Esmeralda》。Kingsley的作品通常存在特定場域（site specific）的特性，這件作品靈感源於意大利作家伊塔羅·卡爾維諾（Italo Calvino）於1972年的經典著作——《看不見的城巿》（Invisible Cities），而其中的一句話，也成了這件作品的主軸：「最難標出的是飛燕的路線， 它們劃破屋頂上方的空氣， 以不動的翅膀劃出看不見的抛物線。」裝置由翡翠色的色帶組成，每條絲帶長45米，結合動力，不規則的漂浮在半空中，藝術家表示，作品猶如在煩囂的城市中，製造的一個靜思的空間。

大堂的中央，放置了法國藝術家埃莉斯·莫林（Elise Morin）的大型裝置《SOLI》。作品由數以千計的廢棄唱片所組成，每張唱片均以工業方式壓碎，所堆砌的裝置亦在光影下發出了亮眼的光芒，與本身所廢棄的性質形成了強烈的對比。作品是半島酒店2019年「藝術迴響」的委託作品，另一件同樣來自2019年由沙亞·沃爾法克（Saya Woolfalk）的委託作品——《Visionary Reality Portal》重回現場。後者是一個多重感官的數碼冥想室，是藝術家以想像建立的一個烏托邦。融合曼陀羅、植物、彩繪玻璃等元素，探討民族、靈性等種族論述主題，觀者也可以用社交媒體Instagram專用濾鏡，參與到作品當中。

若看過去年的米蘭設計週，不知你是否記得一件名為「Shaped by Water」的作品呢？編者即將介紹的最後一件委託作品正是出自同一個藝術家之手。美國藝術家克拉蘭·圖爾贊（Lachlan Turczan）的作品《Harmonic Resonance》帶著絲絲催眠與冥想的感覺，結合水的可塑性與聲音震頻，讓觀者探索自身與水之間的關係，隨著光影、鏡面等元素，水的形態與折射也會呈現不一樣的面貌，在波光粼粼間，將心沉靜下來。

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