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25/03/2024

Netflix《3 體》 | 曾國祥與《權力遊戲》班底操刀！改篇自中國科幻巨作《三體》：面對未知的恐懼，人類該如何自處？

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Text: Christy Yiu Photo: 官方劇照

　　1988年，霍金曾在《明鏡週刊》留下一句：「我們只是在普通小行星上繁衍的先進猴子。但如果能了解宇宙，那我們就多少有些與眾不同。」宇宙浩瀚，如霍金所言，人類微不足道，可有想過，有一天我們會和外星人接觸？

 

　　上周末，Netflix備受關注的新影集《3體》（3 Body Problem）正式上架，這部劇集改篇自中國當代科幻作家劉慈欣的同名作品《三體》，《三體》自出版後，很快便成為中國最暢銷的科幻長篇小說之一，更於2015年獲雨果獎最佳小說獎，是第一部獲得這個獎項的亞洲小說，就連前美國總統奧巴馬也是這部作品的粉絲。

 

《3體》

 

　　《三體》講述天體物理教授葉文潔因一次研究，意外與外星「三體人」取得聯繫，三體行星有三個太陽，呼應天體力學中的基本力學模型「三體」，三體世界的生存環境極端嚴酷，唯有靠宇宙移民才能把文明存延下去，在得知地球的存在後，三體人以地球為移民地點，將於450年後降臨地球。

 

 

　　而Netflix改篇的《3體》，由《權力遊戲》（Game of Thrones）班底打造，首兩集更請來了香港導演曾國祥執導，把故事舞台移師到英國，劇情圍繞「牛津五人組」（Oxford Five）的五名科學家，講述他們得知三體存在後，如何應對這個人類史上最大的威脅。

 

下一頁：面對未知，應是好奇還是恐懼？

 

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