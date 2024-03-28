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28/03/2024

Art Central 2024：紅色禮服下的表演、全新NEO展區充滿啟發及衝擊的畫廊與作品！

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　　今年 Art Central回歸中環海濱，帶來98間畫廊的作品，作品媒介橫跨繪畫、攝影、雕塑、裝置和表演。走進會場，相信大家都被一條巨大的猩紅色禮服所吸引。作品《むせかえる世界》（A Sultry World）出自日本藝術家砂山典子之手，於1995年首次於日本水戶藝術館舉辦的約翰．凱奇的「羅利霍利沃馬戲團」展覽中亮相；隨後，曾於北美、歐洲和亞洲各地展出。今次，藝術家與六廠合作並首次來到香港。

 

 

　　表演者身穿這條巨大的猩紅色禮服，安靜地坐在會場上。如火焰般的裙子代表著力量和愛，同時亦散發著救贖、犧牲和罪惡之感。透過邀請觀眾走進裙擺之中，來模糊公共空間和個人空間的界限，而觀者的舉動亦成為了表演的一部分。

 

 

　　除此之外，展場還有不少大型裝置，包括大華銀行委託香港藝術家邱榮豐創作的循環互動水墨裝置《山外山》（2024），以人類與自然為靈感，反思污染對自然生態的影響，喚起觀眾與大自然之間的感通；另外，還有本地藝術家何倩彤的《擊影》（2024）、Andrea Samory的《凱美拉 1.6》（2024）、Sangsun Bae的《無線延續》（2024）等大型雕塑與裝置穿插其中，讓觀者感受藝術的多面性。

 

 

　　全新展區NEO都有不少首次亮相於Art Central的畫廊與藝術家。當中包括首次參與展會的3812畫廊。畫廊今次帶來了香港藝術家顏耀明的一系列全新作品，與來自去年舉辦的個展《我們看見那光》的作品互相呼應。在顏耀明的創作中，光是一個很重要的元素，它既是構成畫面的視角語言，亦是心中所存有的希望。新作沒有濃厚的迷霧感，但那種迷霧的狀態卻滲透在筆觸與色調之間，繼續引領藝術家尋找他的創作之路。

 

 

 

　　來自上海的畫廊EYECANDIES帶來中國藝術家王瑋珏的作品，藝術家以羊毛纖維為創作媒介，探討女性於當下社會，所面臨的權利、佔有和缺失，以刻板的柔軟狀態作為最大的控訴。另外還有K&J畫廊為本地藝術家一雱策劃的個展。展覽中的作品驟眼看，有如中國傳統書法的脈絡，但內容卻滲著現今文化的影子。作品結合東西方文化，以及傳統與當代的界限，以詼諧及批判的手法，回應當下社會的固有現象。

 

 

 

 

　　同場，還可以見到不少透過科技，以及物料本身所產生的互動式的作品，讓觀者參與其中。

 

 

 

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