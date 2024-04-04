蘇富比春拍焦點拍品：趙無極漢城奧運海報原型《04.10.85》、吳冠中《萬戶炊煙》、莫內《蒙特卡羅之路》

承接忙碌的藝術月後，蘇富比於日前迎來一年兩大拍的春季拍賣，從現當代藝術到古書畫、瓷器，從珠寶首飾到腕錶、手袋、名車、酒類等，帶來不少重磅作品。

當中包括近年常見於亞洲拍場的畢加索之作，作品《畫家》是畢加索的晚年作品，出自標誌性的自傳式系列，定格於畢加索繪畫一幕。拍品從未於市場上釋出，今次是首登拍場，過去兩度展示於畢加索的歐洲大型重要展覽，其中包括瑞士貝耶勒基金會美術館「畢加索．藝術家與模特兒：最後的作品」，可謂難得一見。

巴黎奧運即將於今個夏季展開，在萬眾期待的奧運開始之前，不如先欣賞由現代藝術部帶來了一張趙無極作品。作品《04.10.85》繪畫於1985年，與被稱為巔峰的「狂草時期」不同，作品《04.10.85》滲透著趙無極回歸亞洲後的痕跡，畫中的筆墨構圖如參天大樹，散發著源源不斷的生機。1988年，漢城奧運會邀約全球25位藝術家以奧運會為主題，設計一系列藝術海報，趙無極便以作品《04.10.85》為靈感，轉化為《首爾奧運會》（Jeux Olympiques Séoul）的版畫，命名《生命之樹》（Tree of Life），而作品亦成為了當年奧運會的海報。

適逢印象派150周年，蘇富比香港於今個春拍帶來了幾件印象派作品，包括春意盎然的《蒙特卡羅之路》，還有避离世俗物欲、散發淡雅之感的《吉維尼的湖水》，同期還有皮耶·奧古斯特·雷諾瓦的《索倫托的花園》一同展示；除此以外，在旁還有吳冠中的《萬戶炊煙》與林風眠的《秋林》等以風景畫為題的作品，隔時代、時空互相呼應。

蘇富比香港春拍

現場拍賣：4月2 – 9日

拍賣預展：4月2 – 8日

地址：香港會議展覽中心 廳5

查詢：sothebys.com/hk