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04/04/2024

蘇富比春拍焦點拍品：趙無極漢城奧運海報原型《04.10.85》、吳冠中《萬戶炊煙》、莫內《蒙特卡羅之路》

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Text: Helena Hau Photo: 蘇富比

　　承接忙碌的藝術月後，蘇富比於日前迎來一年兩大拍的春季拍賣，從現當代藝術到古書畫、瓷器，從珠寶首飾到腕錶、手袋、名車、酒類等，帶來不少重磅作品。

 

　　當中包括近年常見於亞洲拍場的畢加索之作，作品《畫家》是畢加索的晚年作品，出自標誌性的自傳式系列，定格於畢加索繪畫一幕。拍品從未於市場上釋出，今次是首登拍場，過去兩度展示於畢加索的歐洲大型重要展覽，其中包括瑞士貝耶勒基金會美術館「畢加索．藝術家與模特兒：最後的作品」，可謂難得一見。

 

巴布羅．畢加索《畫家》
油畫畫布，92 x 60 cm，1963年
估價：66,000,000 - 90,000,000 HKD

 

　　巴黎奧運即將於今個夏季展開，在萬眾期待的奧運開始之前，不如先欣賞由現代藝術部帶來了一張趙無極作品。作品《04.10.85》繪畫於1985年，與被稱為巔峰的「狂草時期」不同，作品《04.10.85》滲透著趙無極回歸亞洲後的痕跡，畫中的筆墨構圖如參天大樹，散發著源源不斷的生機。1988年，漢城奧運會邀約全球25位藝術家以奧運會為主題，設計一系列藝術海報，趙無極便以作品《04.10.85》為靈感，轉化為《首爾奧運會》（Jeux Olympiques Séoul）的版畫，命名《生命之樹》（Tree of Life），而作品亦成為了當年奧運會的海報。

 

1988年漢城奧運海報原型鉅作
趙無極《04.10.85》
油畫畫布，162 x 130 公分，1985年作
估價：35,000,000 - 45,000,000 港元

 

　　適逢印象派150周年，蘇富比香港於今個春拍帶來了幾件印象派作品，包括春意盎然的《蒙特卡羅之路》，還有避离世俗物欲、散發淡雅之感的《吉維尼的湖水》，同期還有皮耶·奧古斯特·雷諾瓦的《索倫托的花園》一同展示；除此以外，在旁還有吳冠中的《萬戶炊煙》與林風眠的《秋林》等以風景畫為題的作品，隔時代、時空互相呼應。

 

克勞德．莫內《蒙特卡羅之路》
油畫畫布，65.7 x 80.6 cm，1883年作
估價：45,000,000 - 65,000,000 HKD

 克勞德・莫內《吉維尼的湖水》
油畫畫布，65 x 81.3 cm，1886年作
估價：15,500,000 - 20,000,000 HKD

吳冠中《萬戶炊煙》
油畫木板 61 x 46 cm，1963年作
估價：5,000,000 - 8,000,000 HKD

林風眠《秋林》
彩墨紙本，67 x 68.5cm
估價：1,500,000 - 2,500,000 HKD

 

蘇富比香港春拍

現場拍賣：4月2 – 9日
拍賣預展：4月2 – 8日
地址：香港會議展覽中心 廳5
查詢：sothebys.com/hk

 

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