Art & Living
Art & Culture Reading Movie & Drama Home Idea Living Tech

05/04/2024

從油畫、攝影到大型裝置，4個藝術展覽延續Art Month氛圍！

#藝術 #展覽 #Artcation #藝術展覽 #中環展覽 #中環畫廊 #Gallery #Exhibition #Art & Culture
  • 收藏文章
Text: Helena Hau

　　無疑，今年3月，讓人感受到久違的藝術月氣氛，那股熱鬧的感覺並沒有隨之停止。3月末之時，除了有兩個大型藝博會之外，位於中環、黃竹坑、上環等地的畫廊都帶來了來自世界各地及本地的藝術家，策劃了新的展覽；今次，就為大家介紹4個展覽，一齊延續Art Month的氛圍。

 

Louise Giovanelli：《在此地》
白立方畫廊 Whitecube Gallery

 

位於幹諾道中的Whitecube帶來英國藝術家Louise Giovanelli於香港的首個個展《在次地》（Here on Earth）。

 

　　展覽展出藝術家全新大型油畫作品，作品從電影取材，定格其中一幀。當中數幅油畫亦採用重疊影像的手法，突出電影劇照的感覺。展覽分了兩層，但有些作品乍看下，宛如相同，這是藝術家對於畫作的一種處理手法，在描繪相同主題或單一圖像時，只在畫布上進行微小的調整。畫作《Threadsoul》是展覽中最大型的作品，繪畫了一個巨型帷幕。帷幕常見於表演之中，如劇院、舞廳、俱樂部等，即是一個背景般的存在，也像一條邊界——開始與結束。

 

Louise Giovanelli，《Threadsoul》，2024

 

Louise Giovanelli，《Maenad》，2024

 

日期：3月26日至5月18日
地點：50 Connaught Road Central

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

我要回應

You May Also Like

#藝術 #展覽 #Artcation #藝術展覽 #中環展覽 #中環畫廊 #Gallery #Exhibition #Art & Culture
More on Art & Living

Art & Living Columnists

More
放大顯示
名廚食譜

Immerse yourself in Arts Month
DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
TravelFood MapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk