從油畫、攝影到大型裝置，4個藝術展覽延續Art Month氛圍！

無疑，今年3月，讓人感受到久違的藝術月氣氛，那股熱鬧的感覺並沒有隨之停止。3月末之時，除了有兩個大型藝博會之外，位於中環、黃竹坑、上環等地的畫廊都帶來了來自世界各地及本地的藝術家，策劃了新的展覽；今次，就為大家介紹4個展覽，一齊延續Art Month的氛圍。

Louise Giovanelli：《在此地》

白立方畫廊 Whitecube Gallery

展覽展出藝術家全新大型油畫作品，作品從電影取材，定格其中一幀。當中數幅油畫亦採用重疊影像的手法，突出電影劇照的感覺。展覽分了兩層，但有些作品乍看下，宛如相同，這是藝術家對於畫作的一種處理手法，在描繪相同主題或單一圖像時，只在畫布上進行微小的調整。畫作《Threadsoul》是展覽中最大型的作品，繪畫了一個巨型帷幕。帷幕常見於表演之中，如劇院、舞廳、俱樂部等，即是一個背景般的存在，也像一條邊界——開始與結束。

日期：3月26日至5月18日

地點：50 Connaught Road Central