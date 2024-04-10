貓王唯一妻子的傳記電影！《貓王與我》：從純愛到掌控，一段失去靈魂的有毒關係

莎士比亞曾在《威尼斯商人》中，寫下一句「愛情是盲目的，戀人們不會看到自己所做的傻事。」還記得熱戀時期的自己，愛得有多瘋狂嗎？為他徹夜不眠、全世界只剩下他一人…有多少靈魂，曾為愛情而變得不屬於自己？

剛剛閉幕的香港國際電影節，為影迷帶來不少沒在常規戲院上映的國際電影，當中包括今天要介紹的《貓王與我》（Priscilla）。電影改編自貓王Elvis Presley的妻子Priscilla Presley的真實自傳，原名直接使用主角的名字Priscilla，中文譯名則和自傳《貓王與我》（Elvis and Me）同名。

《貓王與我》由《教父》導演Francis Coppola之女Sofia Coppola自編自導，電影講述於1959年，年僅14歲的Priscilla（Cailee Spaeny飾），在父親駐紮的德國西部遇上正服兵役的貓王（Jacob Elordi飾），二人從墜入愛河直至分離的故事。

電影以Priscilla Presley為主角，Sofia Coppola期望忠於事實，製作過程中還找來了Priscilla Presley本人給予意見，在她的認可下，把自己的一生在投射上大銀幕。當年只得14歲的她，在一次介紹下到貓王的家作客，二人一見便墜入愛河，這也是貓王一生中為人詬病的其中一件事：與未成年少女相戀。

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