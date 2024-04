電影《填詞L》：不卑不亢地追尋夢想，展現年輕人的情懷

其他地方的流行音樂工業似乎甚少出現這種情況。在西方音樂界,創作歌手能包辦曲詞相當常見,Bob Dylan甚至能憑歌詞創作獲得2016年的諾貝爾文學獎。業內雖然也有專職填詞人,但通常只會專門為少數作曲家填詞,例如憑填詞成就獲得頒授CBE勳銜和列入「搖滾樂名人堂」(Rock and Roll Hall of Fame)的Bernie Taupin,就主要為Elton John填詞。就算是同屬中文的國語歌曲,看中國內地和台灣的情況,也沒有出現少數填詞人主導的現象。

You May Also Like