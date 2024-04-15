電影《填詞L》：不卑不亢地追尋夢想，展現年輕人的情懷

去年得悉導演黃綺琳拍攝了以填寫歌詞為題材的電影《填詞L》，已興起很強的觀看興趣。

對《填》片甚感興趣，原因之一固然是黃綺琳的劇情長片首作《金都》（2019年）相當出色。電影以香港的婚禮服務業和這行業店舖的集中地金都商場為背景，反映現代男女對婚姻和愛情的疑惑，描寫細膩深刻，同時也呈現了本地民俗的特色，堪稱是近年港產片頂尖作品之一。黃綺琳憑此片獲得第39屆香港電影金像獎的「新晉導演獎」，她近5年後的第二部作品，自然令人期待。

不過，最令筆者好奇的，還是《填》片竟然選擇以填詞這門流行文化創作／行業作主題。港產片近年牽涉流行文化或文藝創作也有好幾部，但不算多，紀錄片《詩》（2023年，許鞍華導演）以外，《梅艷芳》（2021年，梁樂民導演）、《說笑之人》（2023年，區焯文導演）和《4拍4家族》（2023年，賴恩慈導演）均有藝術或表演的元素，但卻並非劇中的主線內容。較近期真正以文藝創作為重心的港產片，大概要追溯至黃修平導演的《狂舞派》（2013年）和《狂舞派3》（2021年）。這類題材本就不易為觀眾受落，而且填詞相比起其他藝術創作或表演，只是流行音樂工業幕後的其中一環，較少為人注意，更單純是文字創作，缺乏豐富的視覺元素，《填》片怎樣才可以吸引觀眾，無疑是對創作團隊的一大考驗。

對筆者來說，香港粵語流行音樂的填詞藝術／工業本身有相當獨特的地方，是這部電影另一吸引之處：自上世紀70年代初現代模式的所謂「廣東歌」興起，一直到現在，每個時期的填詞工作都只由少數專職填詞人主導，從70年代的黃霑、鄭國江和盧國沾等，到80年代林振強、潘源良等崛起，即使在唱片業的黃金時期，知名和活躍的填詞人也可能只得十數位，其後更有近20年由林夕和黃偉文兩人獨領風騷；近年情況稍有改變，這或許與唱片業已告萎縮和製作趨向零散化有關，而個別填詞人如林若寧和陳詠謙依然相當多產。

隨著這種現象而來的是，這些熱門填詞人會為大量作曲人和歌手的不同類型、格調的歌曲填詞，導致即使是創作歌手（singer-songwriter），能在歌詞展現相對統一完整的世界觀或文字格調的極少，較為理想的大概只有許冠傑、Beyond、達明一派和其後獨立發展的黃耀明而已，這很可能因為這些作曲家和歌手部分能兼顧填詞，以及有合作較緊密的「御用」填詞人。同樣道理，多產填詞人要為眾多不同歌手度身訂造作品，雖然從中也會流露自己固有的理念（一些有心人在這方面早有深入研究，例如朱耀偉和黃志華等學者就出版過不少有關著作，值得一讀），但訊息畢竟會顯得較為龐雜和零碎。

其他地方的流行音樂工業似乎甚少出現這種情況。在西方音樂界，創作歌手能包辦曲詞相當常見，Bob Dylan甚至能憑歌詞創作獲得2016年的諾貝爾文學獎。業內雖然也有專職填詞人，但通常只會專門為少數作曲家填詞，例如憑填詞成就獲得頒授CBE勳銜和列入「搖滾樂名人堂」（Rock and Roll Hall of Fame）的Bernie Taupin，就主要為Elton John填詞。就算是同屬中文的國語歌曲，看中國內地和台灣的情況，也沒有出現少數填詞人主導的現象。

那麼香港這種情況是由甚麼原因導致的呢？最直接的猜想，是因為粵語有六調九聲，歌詞的字必須符合旋律中的音調，否則聽起來就會變成其他字，「詞不達意」（因此廣東歌創作通常都是先曲後詞），跟西方語文在旋律上填寫任何字眼都可合音不同。於是廣東歌填詞人需要達到一定的技術門檻，懂得填寫合音的詞，方才可以入門；由於符合資格的人較少，就容易造成少數人近乎壟斷的局面。這猜想雖然合理，但卻似乎未有研究作出論證。除此以外，又還有沒有其他因素？同樣值得有心人探究。由此衍生的問題是，假如香港樂壇有更多填詞人，廣東歌內容會不會更豐富和多樣化？水準更高？個別作曲家和歌手的風格又會不會更為突出？《填》片當然不可能全面解答這些問題，但劇情會不會啟發觀眾深思一下唱片業的某些狀況？

黃綺琳會拍攝這個題材，很大程度因為她本身就是「填詞L」（在香港俚語中，「L」是一個粗話字眼的委婉語，意指對某種事情有狂熱執迷，但又無甚成就的人）。片中主角的出身背景固然與黃綺琳脗合，她更填寫了片中絕大部分插曲的歌詞（即劇情中主角的創作），夫子自道的成分甚高。

首先值得讚揚的，是《填》片並沒有如筆者原先擔心那樣流於沉悶，在前段既能介紹廣東歌填詞的基本技巧，例如合音和押韻，以至「0243」的填詞技法，又適當地穿插相關笑料（最叫人哭笑不得的大概是片中一位教育工作者認為，歌詞只要用上不是書面語的粵語字眼就是粗俗），既適當刻劃出主角追尋填詞夢的活力和熱誠，娛樂性也不俗。

影片到中段筆鋒一轉，改以較平實冷靜的調子敘述主角如何努力爭取進入唱片業、填寫「出街歌」（意指收錄於公開發售唱片的歌曲）的機會。寫年輕人追尋人生理想的故事，一面倒的熱血、勵志很容易，但卻往往流於空洞，欠缺血肉，不足以打動人心，也無法真正賦予年輕人信心和力量，即使去年頗獲好評的日本動畫《藍色巨星》（Blue Giant，立川讓導演）其實也不免有此弊病；反過來，憤怒控訴主角無法實踐理想，單純源於制度不公或年長一輩的偏見，導致他們備受壓逼或冷待，或許同樣過分簡化。《填》片難得的是，將主角追夢過程中屢遇挫折的多個面向立體地呈現出來，既有毛遂自薦時的戰戰兢兢、為取得機會而弄巧反拙，也有追夢時過分自我中心的自省，後段更藉主角兄長搬遷的小片段，帶出將喜好視為事業理想與業餘興趣的比較。影片雖然有「懲罰夢想」的憤慨對白，但是編導的視點一直不卑不亢，冷靜平和，反而更展現出目前新生代紛亂時世中最需要秉持的信念。

作為半自傳式的電影，《填》片未必適宜宏觀地探討廣東歌填詞藝術或香港唱片工業的狀況，但有一些範疇還是可以著墨多一點，例如：怎樣才可以寫出好歌詞？主角怎樣磨煉自己的技藝？怎樣檢討自己未能獲得重大成就的原因，是技不如人、時運不濟，還是客觀環境未能培育新人？

不得不提的是飾演主角的鍾雪瑩，她之前在《殺出個黃昏》（2021年，高子彬導演）中飾演意圖自殺的少女已教人刮目相看，這次她演的角色由10多歲至接近30歲，年齡跨度甚大，而且外形和性格（除了熱愛填詞外）均平凡如鄰家女孩，但鍾演來細緻而極具真實感，足以帶動觀眾，難怪可憑《填》片獲得香港金像獎和臺灣金馬獎的「最佳女主角」提名。

近年觀看不少香港年輕新導演的作品，教人感動的，可能不單是影片的情節或訊息，更是從中展現出年輕人面對困境的態度和胸襟。