百老匯音樂劇《仙樂飄飄處處聞》香港巡演！多首經典名曲Do-Re-Mi、The Sound of Music縈繞耳邊！

音樂劇的國際巡演將由三屆東尼獎(Tony Award)得主Jack O'Brien帶領的百老滙創作團隊,由Natalie Duncan飾演Maria Rainer、Corey Greenan飾演Captain Von Trapp和Lauren Kidwell飾演Mother Abbess;音樂劇以英語演出,配有中文字幕,屆時便可聽到那些耳熟能詳的熱捧歌曲,如Do-Re-Mi,Climb Ev’ry Mountain, Edelweiss, My Favorite Things,以及音樂劇主題曲The Sound of Music。

You May Also Like