M+夜不同：百變港風！黑膠曬冷、重返Y2K，以音樂、舞蹈感受60至80年代的流行文化！

今次,「M+夜不同:百變港風」由M+與Jason Swamy(Do What You Love Asia Ltd)和Hugo Belloy(Dreams and Dreams Ltd)共同設計與策劃,以1960至1980年代的本地文化為主軸,從音樂、舞蹈、電影、手工藝等不同元素,帶大家重溫舊時代的精彩文化。當中包括重現1980年代的的士高文化,由Canton Mambo 曼波的創辦人Gia Fu及其團隊、雙人組合DJ Brahms和Johnny Hiller,以及由Jordie Guzman領軍的Carnivale拉丁樂團等人,以莎莎舞、恰恰舞等拉丁舞步帶觀者跨越數十年的派對氛圍。

電影「Night at the Museum」呈現了博物館入夜後的瘋狂,當然,那只是電影的想像;不過,想感受入夜後的博物館,也不是不可能!