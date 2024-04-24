M+夜不同：百變港風！黑膠曬冷、重返Y2K，以音樂、舞蹈感受60至80年代的流行文化！

電影「Night at the Museum」呈現了博物館入夜後的瘋狂，當然，那只是電影的想像；不過，想感受入夜後的博物館，也不是不可能！

自M+推出「M+夜不同」後，西九文化區的某個夜晚，就變得熱鬧起來。繼三月的「穿梭香港街頭」、四月的「黑白的士高」後，五月便以「百變港風」為主題，推出一系列活動探索Hong Kong Style！

談及港風，可從60年代、70年代、80年代談到此時此刻。不論是風靡一時的黑膠唱片，還是讓人朗朗上口的廣東歌，又或是港劇中的穿搭造型，港風二字似乎已成為了代名詞。

今次，「M+夜不同：百變港風」由M+與Jason Swamy（Do What You Love Asia Ltd）和Hugo Belloy（Dreams and Dreams Ltd）共同設計與策劃，以1960至1980年代的本地文化為主軸，從音樂、舞蹈、電影、手工藝等不同元素，帶大家重溫舊時代的精彩文化。當中包括重現1980年代的的士高文化，由Canton Mambo 曼波的創辦人Gia Fu及其團隊、雙人組合DJ Brahms和Johnny Hiller，以及由Jordie Guzman領軍的Carnivale拉丁樂團等人，以莎莎舞、恰恰舞等拉丁舞步帶觀者跨越數十年的派對氛圍。

除了充滿律動的舞步外，還有黑膠唱片帶來的細膩音質與歲月感。由音樂人黃志淙博士主持的播碟和分享環節，與多位來自不同音樂領域的收藏家，包括Gia Fu、Canton Disco的創辦人Andrew Bull、Johnny Hiller，大談香港不同年代的黑膠唱片如何受外來文化影響，並分享其黑膠珍藏。

走過80、90年代，千禧時代的流行文化亦重返大眾視線，而Y2K這個代名詞自然就不能不提。藝術家林兆榮將舉辦對談，與大家拆解當年的流行文化元素如何造就現今新生代追捧的Y2K風格。

「M+夜不同：百變港風」

地址：九龍博物館道38號西九文化區M+

日期：5月3日 | 星期五 19：00 – 00：00

門票：M+會員及贊助人可免費參加 | 公眾入場：$180

購票及查詢可按這裏。

*活動只限 18 歲或以上人士參加

*參加者可憑活動門票於活動當晚22:00前參觀「香港賽馬會呈獻系列：黑白──攝影敘事」特別展覽及所有標準門票展覽展廳。