世界首演：香港芭蕾舞團全新演繹《天鵝湖》，將經典舞劇化為足尖上的詩

聶魯達在《天鵝湖》一詩中，是這樣描寫湖邊的白天鵝：「啊，從平整的水面起飛／成千個身軀指向靜止的美／猶如湖水清澈的安寧。一時間，全群撩過水麵：活動，聲音，滿月的塔叢，後來是疾速的撲翅，從迴旋中形成次序，齊飛，壯美的鼓翼，於是遠去，只剩空虛中一陣白色的振動。」

不知道聶魯達有沒有看過柴可夫斯基的《天鵝湖》，但筆下那句——「但於是遠去，只剩空虛中一陣白色的振動。」仿如看見了王子齊格佛列德望向湖邊時，而被魔法師變成白天鵝的公主奧德特就在其中……

《天鵝湖》是柴可夫斯基的三大經典芭蕾舞曲之一，講述被施了魔法的公主奧德特，白天是白天鵝，而晚上則會變回人形，只有遇上真心相愛的人才能解除魔咒的故事。這部舞劇於1877年在莫斯科（Bolshoi Theatre）首演，但這次首演並未得很大的迴響，直到1895年，舞劇被重新編導並於聖彼得堡馬林斯基劇院（Mariinsky Theatre）首演後，才成為「經歷百年洗禮，地位卻屹立不倒」的經典藍本，從而更誕生出往後的不同的版本，甚至出現不同的結局以舞蹈繼續訴說故事。

《天鵝湖》就如芭蕾舞者足尖上的詩，雪白的裙在舉手投足間就如白天鵝抖動身體的羽毛，高貴又優雅。而黑白天鵝兩角更被譽為是芭蕾舞者的試金石，要在正與邪、黑與白之間來回遊走、轉換，以及收放自如。今年舞劇，香港芭蕾舞團的壓軸之作就留給了這部百年經典，並由三藩市芭蕾舞團駐團編舞家波索克霍夫（Yuri Possokhov）編舞並全新製作。香港芭蕾舞團藝術總監衛承天表示：「波索克霍夫將他標誌性的大膽風格帶入這部新版《天鵝湖》，將他對古典芭蕾的深刻理解結合了現代風格，尤其是在第一幕和第三幕的全新編舞中表現得淋漓盡致。」

此外，還邀請了英國皇家芭蕾舞團首席舞蹈員馬修·鮑爾（Matthew Ball）、荷蘭國家芭蕾舞團首席舞蹈員康斯坦丁·艾倫（Constantine Allen）在劇中飾演齊格菲王子；由香港管弦樂團駐團指揮廖國敏將帶領樂團現場演奏柴可夫斯基扣人心弦的經典樂章。

隨著音樂奏起，香港芭蕾舞團演繹的《天鵝湖》中，齊格菲王子究竟能否戰勝黑天鵝奧狄莉的誘惑，並解除奧德蒂身上的魔咒呢？

《天鵝湖》

2024年5月31日（五）19:30

2024年6月 7 日（五）19:30

2024年6月 1 日（六）14:30 & 19:30

2024年6月 2 日（日）14:30 & 19:30

2024年6月 8 日（六）14:30 & 19:30

2024年6月 9 日（日）14:30

地點：香港文化中心大劇院

門票：$1,000（限量貴賓票）, $680, $480, $320, $180

年齡：6 歲或以上

查詢：香港芭蕾舞團