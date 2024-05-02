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02/05/2024

Affordable Art Fair 2024：集92間參展畫廊、6個焦點大型裝置！從滿目琳瑯的畫作中，將心頭好帶回家！

#Art & Culture #Affordable Art Fair #Jonathan Jay Lee #Neon #水墨盛宴 #一雱 #黎東耀 #劉佳 #展覽
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Text: Helena Hau Photo: 官方圖片

　　Affordable Art Fair可謂是不少有意收藏藝術品的人一年一度必去的活動。今年將迎來第十一屆的藝博會，從其名字可以看出，該藝博會主打「Affordable」，所有作品的定價都不超過十萬元。這樣一來，藝術愛好者不僅可以找到自己喜歡的藝術品，還能輕鬆地將其收藏。今年的藝博會匯集了97家畫廊，展示了眾多精彩的作品。不如就讓我們一同來看看今年的藝博會有哪些特別之處吧。

 

　　在Affordable Art Fair中，以往鮮少見到大型裝置等作品，但今年藝博會卻帶來「特別項目」，以大型裝置形式展示不同藝術家的作品，包括美籍台灣藝術家 Jonathan Jay Lee《Neon》香港地下酒吧、中國藝術家「水墨盛宴」聯展（蔡天眉、一雱、黎東耀、劉佳、張彬）、阿爾及利亞藝術家Ceet Fouad「小雞」街頭藝術牆、英國藝術家Ewan David Eason《Season’s Change》透鏡藝術及樹木裝置、Sanctum Gallery創意團隊三維藝術牆重新演繹Keith Ancog畫作，以及南韓藝術家ChanBoo Jung飲管熊形雕塑。

 

 

　　美籍台灣藝術家 Jonathan Jay Lee的作品相信不少香港人都能找到一股熟悉感及共鳴。裝置《Neon》香港地下酒吧以香港的一街一角為藍本，將本地文化特色繪製於插畫之中，包括那些日常生活可見的茶餐廳、霓虹燈街道、酒吧等元素，將日常融入藝術之中，記錄著這座城的故事。

 

Jonathan Jay Lee, Urban Jungle – Kowloon City, 2023, film mounted in Lightbox, 135x100x3cm

 

　　阿爾及利亞藝術家Ceet Fouad喜以塗鴉作為表達，他噴漆下的「小雞」（Chicanos）是他童年的縮影。兩年前，他於香港舉辦第一次個展，便以「迷失的小雞」為題，透過塗鴉講述自身故事。今次來到Affordable Art Fair當然少不了標誌性的「小雞」（Chicanos），說不定還能碰上他即席揮筆呢！

 

 

　　若為家居尋找藝術品添置一番，相信以風景為題材的作品是不少人都心頭好。韓國藝術家 Chanboo Jung 擅長以一次性的飲管作為創作媒介，除了標誌性的飲管熊形雕塑外，今次還以自然與環境作為命題，將廢棄的稻草轉化為裝置，回應自然之間的生命週期，訴說自然與人造物件之間矛盾。

 

韓國藝術家 Chanboo Jung作品

 

　　除此以外，同場還有不同風格、類型的風景畫作，如Gallery Twostones帶來藝術家Elizabeth Langreiter的《These are all for you》、Nancy's Gallery帶來藝術家Gaoqing Shi的《In The Bamboo Forest Series 3》、E Gallery帶來藝術家Huibin Zhao的《共鳴》等，一於入場發掘下還有甚麼讓你動心的藝術品吧！

 

Huibin Zhao，共鳴，HK$5,500，E Gallery

Gaoqing Shi，In The Bamboo Forest Series 3，HK$63,200

Nancy's Gallery

 

Affordable Art Fair

日期：2024年5月16至19日

地點：灣仔會展中心

查詢：affordableartfair.com

 

開幕之夜

5月16日（星期四）下午4時正至晚上9時正

 

公眾開放時段

5月17日（星期五）正午12時正至晚上9時正

5月18日（星期六）上午10時正至晚上7時正

5月19日（星期日）上午10時正至晚上7時正

 

家庭時段

5月18日（星期六）上午10時正至中午12時正

5月19日（星期日）上午10時正至中午12時正

 

門票

開幕之夜及藝博會通行證：港幣$340

公眾開放：HK$195

公眾開放優惠票：HK$160（適用於 65 歲以上長者或全日制學生）

家庭時段：HK$200（2 人或以上）

 

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