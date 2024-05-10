M+首屆「亞洲前衛電影節」：以視覺文化角度，一探獨立藝術和電影製作之間的火花

五月末，M+將為首屆「亞洲前衛電影節」拉開帷幕。電影節由CHANEL支持，同時亦請來了著名攝影師和電影製片人夏永康擔任藝術總監，帶來過去六十年來亞洲多元化的流動影像作品，一探獨立藝術和電影製作之間的火花。

電影節為期四天，屆時將舉辦一連串精彩放映節目、展覽、表演、講座和工作坊，匯集來自亞洲各地的藝術家和電影製作人，包括尼克狄奧甘普、雷磊、廖沛毅、陸揚、鮑藹倫、夏永康、蘇匯宇、黃炳、楊紫燁和張培力，展開一場原創視覺語言和跨文化的對話。

亞洲流動影像將於M+大台階、M+戲院和觀海長廊放映，另外，M+流動影像中心將在電影節期間推出「電影節蒲點」，讓大家可以在這個開放空間中，觀賞非傳統流動影像實踐之餘，還可展開學術討論。而在眾多流動影像作品中，又怎可錯過是次的全新委約作品—— 「夏永康×nnscya幻影頻率：一場視聽之旅」，電影融合了多種感官體驗，包括音樂、電影和科技，同時將帶來夏永康未曾公開的35毫米菲林影像，並以nnscya的實驗聲景作為配樂。

若喜歡具實驗性的表演電影，可以留意以「自我與社會」為題的取材，當中選取了一些由1960年代至今的實驗和表演電影，如高遜通托實、薩斯恩披達薩、安慕曼梅斯利和查華列波蒂斯利的《城市狗》（1992）、韓玉姬的《窟窿》（1974）、黃炳的《黃炳寓言（一）》（2018）、陳界仁的《機能喪失第三號》（1983）、拉真達高的《眼》（1968）、游靜、鮑靄倫和黃志輝的《卡拉［超住（你）嘅〕OK》（1990），以及崔廣宇的《系統生活捷徑—表皮生活圈 城市精神》（2005），探索個人與社會之間的關係。

此外，「以藝會友」則集合了四部短片，分別是《白南準與摩斯的摩斯第一部分：藍色工作室：五小段》（1975–1976），這部長約15分鐘的短片由查爾斯．阿特拉斯、摩斯．康寧漢、久保田成子和白南準合作而成；張照堂的《現代詩展》（1966）則匯聚幾位藝術家，將自選喜愛的現代詩以意向化呈現；此外，還有盧子英的《麥顯揚的小草原》（1986／2019）和藝術家團體「楔Xiē」的《何以為家》（2022），以跨界別、主題，探索流動影像與藝術的創造力。

亞洲前衛電影節

日期：2024年5月30日至6月2日

地點：西九文化中心M+

票價：HKD 68 – HKD750

詳情請查詢：亞洲前衛電影節