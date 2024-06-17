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17/06/2024

June Art Map：推介4個藝文展覽和活動，為仲夏之月添一絲記憶點！

#Art & Culture #M+博物館 #六月展覽 #藝術展覽 #戲院 #電影 #M+ #藝術 #展覽
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Text: Helena Hau Photo: M+

　　伴隨仲夏之月而來的，除了雨水，便是雲後的陽光。在外出吸收維他命之餘，不如也逛一逛展覽或看一場電影，為平凡的一天添上一絲記憶點。

 

1/ gdm | 返歸種番薯

 

 

　　這個月，gdm帶來內地藝術家劉聲的個展《返歸種番薯》。展覽由李耀策展，以有趣又幽默的命題、透過刻畫日常中的平凡人物，表達草根階層堅韌的生命力。劉聲出生於廣東湛江遂溪縣北坡村，見證中國的工業革命與急速地城市發展。2019年，他回歸農村，租了兩畝田，開啟了《返歸種番薯》的社會實踐項目。劉聲表示：「我生活在這裡，置身其中，從『陌生人』變成『熟人』，發現只有權力才能改變這裡的現實。我開始研究村裡的權力結構，同時身體對勞作和環境產生強烈反應，因此近期繪畫裡帶入了身體感受。」他從一般人習以為常的日常入手，以藝術角度解構再重組，探討及思考人類生存的問題。

 

Liu Sheng, "Burning Cane Stalks", Oil on canvas, 90 x 120 cm (2023)

Liu Sheng, "Red Bull", Oil on canvas, 150 x 200 cm (2024)

Liu Sheng, "The Cold Within", Oil on canvas, 90 x 120 cm (2023)

 

日期：2024年6月15日至8月31日
時間：周一至周六 10：00 - 19：00 | 週日及公眾假期休息
地址：中環都爹利街11號律敦治中心108號

 

2/ M+ | 石漢瑞：化圖為語

 

「石漢瑞：化圖為語」展覽現場，2024年
攝影：鄭樂天
圖片由M+提供

 

　　M+全新專題展覽「石漢瑞：化圖為語」帶來平面設計之父石漢瑞（Henry Steiner）的一系列作品，包括逾200件M+藏品及石漢瑞的個人收藏展品，聚焦於設計師自60年代至今的重要創作。石漢瑞出生於奧地利，六十年代從紐約來到香港，自此便在此地留下了不少重要的作品，而最為人熟知的不得不提匯豐銀行標誌、渣打銀行鈔票、置地廣場、海運大廈、康樂大廈（現怡和大廈）等地標。展覽分為兩部分，第一部分介紹石漢瑞的成長歲月及早年在港的經歷，包括他如何來到香港並自立門戶，成立圖語設計有限公司（現石漢瑞設計公司）；第二部分展出他所設計的作品，包括上述廣為人知的設計，並從中一探香港的發展，以及體現市民日常生活的變化。

 

「石漢瑞：化圖為語」展覽現場，2024年
攝影：鄭樂天
圖片由M+提供

「石漢瑞：化圖為語」展覽現場，2024年
攝影：鄭樂天
圖片由M+提供

 

日期：2024年6月15日起
地點：西九文化區M+博物館
門票：成人標準HKD120 | 特惠門票HKD60

 

3/ WURE AREA | 工廈角落

 

 林曉敏,Wandering,2024年
@Hiuman Lam, Wandering, 2024
Courtesy of 顯影 PhotogStory


　　香港的工廠大廈外形其貌不揚，但內裡卻隱藏乾坤。由劉東佩策劃的攝影展覽《⼯廈⾓落》以工廈為切入點，邀請兩位本地攝影師何逸和林曉敏以不同角度、內外對比的手法捕捉工廈風景。攝影師何逸聚焦工廈的外形，在看似平凡的工廈中，尋找讓人莞然一笑的定格，比如繪於外牆上的兔子圖案；另一位攝影師林曉敏則走進工廈，捕捉藏於建築內的人、事、物。除此之外，位於九龍灣寶龍中心的展覽之地——WURE AREA亦呼應著主題，在這「三尖⼋⾓」的空間中，產生火花！


 林曉敏,Wandering,2024年
@Hiuman Lam, Wandering, 2024
Courtesy of 顯影 PhotogStory

 何逸,源發工業大廈,2024年
@Rabbit Ho, Yuen Fat Industrial Building, 2024
Courtesy of 顯影 PhotogStory

日期：6⽉15⽇⾄30⽇
時間：星期五⾄⼆(星期三四休息)，下午1時⾄6時
地點：九⿓灣宏照道11號寳隆中⼼B座7樓707室WURE AREA

 

4/ M+ 戲院 一系列電影與紀錄片

 

　　除了展覽以外，M+戲院於這個夏季也帶來了不同藝術家、建築師、設計師、音樂人的紀錄片和電影。當中包括呼應月尾開幕的特別展覽「貝聿銘：人生如建築」的紀錄片，在鏡頭的引領下，一探這位建築大師於二十及二十一世紀的作品，以及建築理念與影響。

 

　　除此以外，夏季節目還有「Y.M.O.S.T.」——向日本樂隊Yellow Magic Orchestra致敬，放映三齣分別由三位成員配樂的電影；分別是細野晴臣在高嶺剛執導的沖繩語經典《樂園幻景》（1985）、高橋幸宏為大林宣彥的喜劇《四月的魚》（1986）操刀配樂兼擔綱演出，以及坂本龍一為大島渚的告別作《御法度》（1999）配上最後的旋律。

 

地點：西九文化區M+戲院
詳情請按此查詢。

 

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