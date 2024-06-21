何承天個展「足跡」：以畫筆記錄生活的旅程，如日記般畫下瑣碎

繼十一年前的首次個展後，何承天近日於大會堂高座舉辦人生的第二次個展，以畫筆記錄退休後，周遊列國的「足跡」。

大家所熟知的何承天（Edward Ho），或許先是建築師的身份，而後還有立法會議員、香港管弦樂團和香港歌劇院的主席等角色，而畫畫這件事，也是自他從退休後，才成為了日常。除了周遊各地的時間，Edward便是每天都往工作室跑，朝九晚五的將旅行足跡、周遭風景都用畫筆記錄下，談笑間，他形容就如上班一樣，每天都過得很充實。

今次展覽以「足跡」為題，展出了超過八十幅作品，涵蓋油畫、水彩、粉彩等不同媒介。畫中風景從日本到印尼、斯里蘭卡到不丹、法國到意大利……從遠處山水、園林，到街角茶室、花園小徑，甚或家中一隅、桌面一角，都被Edward一一記錄在畫布、畫紙上。Edward形容自己就是一個業餘畫家，但他從不賣畫，繪畫只因興趣而起。Edward並沒有跟隨甚麼大師習畫，他更笑言，「YouTube 也挺好用。」

展覽中，有一張名為《Monet’s House, Giverny》的油畫作品，畫作定格了Monet的家中一隅，沙發後的牆上，掛著一張又一張畫作，窗外的綠葉與陽光，讓空間散發著愜意的氛圍。在不遠處，掛著另一張名為《My Studio》的畫作，差不多的角度、差不多的佈局，仿如與其來一場跨時空對話，甚是有趣。遊走在展覽中，不用問及Edward喜歡哪些藝術家，或許也可嗅到印象派的味道。

除了一系列畫作，展場中有一張長檯，上面擺放了一本本畫冊。每本畫冊都記錄了一個地方、一趟旅程，而最早那本來自2011年，繪畫了不丹這個神秘國度。打開畫冊，有風景，也有美食；有人，也有動物；還有一行行的字，就如日記般，寫下瑣碎，十分有味道。Edward 有時會將這一本本的「日記」製作成紀念冊，送給一起同行的家人朋友們，十分窩心。畫家有好多種，風格也是，但Edward並未將自己歸類，只是畫著喜歡的東西。

何承天個展「足跡」

日期：即日起至2024年6月22日

時間：平日 早上10:00至晚上7:00 | 星期六 早上10:00至下午5:00

地址：中環大會堂高座七樓



