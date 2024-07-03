汪汪夢裡人 | 一場美夢般的回憶：從「獲得」到「失去」，我們只是生命中的過客

看《汪汪夢裡人》（Robot Dreams）前，從沒想過，一部沒有對白的動畫電影，比千言萬語來得更有意義。

前陣子，每逢打開社交媒體，基本上版面也被這套電影佔據，A君說看畢哭成淚人、B君表示看不懂意義在哪。在被少量劇透的情況下，周末終於入場觀看了這部「無聲動畫」，一如所料，全場都是成年人。的確，這部是給大人看的動畫。

我會說，不同人、不同年齡、不同的人生經歷，甚或是十年前後的自己，對這部電影也會有不同詮釋。

從「獲得」到「失去」

吃著從雪櫃取出的即食便當、手拿電視遙控器不斷轉台、獨自一人玩電玩；日復日，過著沒趣味生活的狗狗，一天在電視廣告的推銷下，買來了一個機械人，為自己作伴。對不善交際的狗狗來說，機械人的出現彷彿改變了他的人生，二人手牽手在公園玩滾軸溜冰、到小食檔買好吃的熱狗、到海灘暢泳，直至機械人的身體出現故障，無法動彈，恰巧這天是海灘夏季開放的最後一天，沒能力抬走機械人的狗狗，只能獨自回家，再沒有機械人在他身旁。

為接機械人回家，狗狗無所不用其極，到書店買維修說明書、帶上工具想要把海灘的鐵絲網剪開闖進去，卻被抓到留下案底；辦理繁複的文件想要批文進入海灘，最後同樣被拒絕，只好靜待至下一年海灘重開，把機械人接走。

留在海灘的機械人，以僅餘的電量維持意識，靜靜的躺著，等待回家。在這段日子，機械人做著不同的夢，夢見自己被兔子救走、從寒冰中逃出、和向日葵共舞，所有夢境中，機械人也唱著二人最喜歡的歌〈September〉，想要回家找狗狗。可是夢終究也是夢，兔子並不是來救走他，而是斬去他的腳修補小舟的洞；他亦從沒有從寒冰逃出，只是一直被冰封著，直至融雪後被猴子找到，當成廢鐵賣出，輾轉下落到浣熊手上，浣熊把機械人重新組裝好，給他新生命。

等到海灘開放的日子，狗狗一大早跑到海灘，卻不知機械人已不在此。想著原來的機械人已不再回來，萬念俱灰的他最後購入了另一個金色機械人，成為自己的新朋友。

下一頁：分開後的新生活