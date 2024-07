大館展覽「曲詞印記：顧嘉煇x 黃霑 x 粵語流行曲」，一探廣東歌的綻放與時代的變遷

帶著好奇之心,走進大館全新夏季展覽——「曲詞印記:顧嘉煇x 黃霑 x 粵語流行曲」(Soundtrack of Our Lives)。展覽邀請了李正欣策展,由賽馬會支持、東方表行贊助,以經典歌曲出發,聚焦在顧家輝與黃霑於1972年至2003年間的創作。展覽匯集8首經典歌曲,包括〈愛你變成害你〉、〈家變〉、〈獅子山下〉、〈當年情〉、〈滄海一聲笑〉、〈上海灘〉,以及〈梵心以火〉,更將其歌曲融入不同的情境中,讓人重觸當年情懷。同時,藉由這場聲音之旅,讓觀者沉浸於70年代至千禧年初之中,從中探索粵語流行曲的興起,走過全盛時期,娓娓聽著背後的故事與一個時代的縮影。

