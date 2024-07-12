香港故宮文化博物館《法國百年時尚》：華麗外衣下的法國文化、歷史與意識形態

在電影《俊俏誘情人》（Bel Ami）中，有一句這樣的對白：「在巴黎，寧可沒有床，也不能沒有禮服。」可見，禮服於巴黎人心中，不僅僅是一件服飾，還像徵著更多。



繼「百樣玲瓏──卡地亞與女性」特別展覽後，香港故宮文化博物館再次為另一個關於時尚的特別展覽拉開了帷幕。「法國百年時尚——巴黎裝飾藝術博物館服飾與珠寶珍藏，1770–1910年」由巴黎裝飾藝術博物館與香港故宮文化博物館聯合主辦，亦是巴黎博物館最全面的法國歷史服飾收藏首次於亞洲亮相，涵蓋近400件十八世紀末至二十世紀初華麗精美的法國服裝、珠寶與配飾。



展覽分為五個部分，「絢麗宮廷」（1770 – 1790年）、「理性與感性」（1810 – 1830年）、「傳統與創新」（1850 – 1860 年）、「雍容華貴」（1880年）和「美好年代」（1890 – 1910年），按時序回顧1770年至1910年代的法國男女服飾的歷史。



以十八世紀的法國宮廷禮服為主的展區「絢麗宮廷」，展示了當時宮廷服飾的奢華和雍容，帶著強烈的階級和地位。服飾充滿著細節，宮廷男裝更有設計師和刺繡師專門為其進行刺繡裝飾；而當時流行的宮廷女裝則多以柔和的色調為主，如粉色，綴以蕾絲、絲帶和花卉。而展區「理性與感性」則展示了法國服飾與歷史之間的緊緊相扣。1789年的法國大革命帶來了審美取向的變革，由當初富麗堂皇的宮廷服飾轉變為樸素、低調的風格。直到拿破崙·波拿巴上任後，華麗的宮廷服飾捲土重來，此時出現充滿古典主義的高腰裙、泡泡袖、緊身胸衣等代表性服飾，而緊身胸衣所塑造的細腰也成為了當時女性所追求的輪廓。



在展區「傳統與創新」中，可以看到「鋼箍裙撐」的出現，這使裙子重量大大減輕，而這股熱潮更延伸到英國，乃至整個歐洲。十九世紀晚期的禮儀，女士們每天需要更衣數次，以配合不同的場合和社交禮儀。在展區「雍容華貴」中，還可以看見有「高級訂製時裝之父」之稱的查爾斯．弗雷德里克．沃斯的設計。



整個展覽，除了代表著身份地位的華麗禮服外，還有一樣東西貫穿其中——就是緊身胸衣。中國古代有纏足文化，為的是「三寸金蓮」；而法國想必就是緊身胸衣。它既是美麗的象徵，也是代表著痛苦，女士們追求的纖纖細腰也伴隨著呼吸的困難。在一系列服飾旁，還可以看見一些扇子，以及隨身佩戴的香料盒，為的就是透過內力的香料從而達到提神的功效。展覽所展出的不僅僅是服飾珠寶的設計，而這些服飾背後，還反映了整個年代、世紀的歷史、文化與意識形態。