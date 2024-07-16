夏季藝術展覽推介：黃霑逝世20週年展《滄海一聲笑—黃霑》、CHAT六廠《傾聽地球旋轉》、故宮全新專題展《流光彰色》

伴隨仲夏之月而來的，除了雨水，便是雲後的陽光。在外出吸收維他命之餘，不如也逛一逛展覽或看一場電影，為平凡的一天添上一絲記憶點。

香港文化博物館 | 滄海一聲笑—黃霑

適逢黃霑逝世二十週年，除了大館正在舉辦的「曲詞印記：顧嘉煇 X 黃霑 X 粵語流行曲」展覽外，香港文化博物館於日前亦為展覽「滄海一聲笑—黃霑」拉開了帷幕。黃霑是香港著名文化人，擅長寫詞、作曲、配樂、寫專欄、電影製作、廣告創作及舞台表演，對推動香港流行文化發展產生重大影響。時次展覽特別為紀念黃霑逝世二十周年而籌備，以四首黃霑的作品連結他的生平，透過約一百四十套相關館藏及借展物品，介紹黃霑在歌、影、視、廣告及文學等方面的貢獻，讓公眾了解黃霑作品在文化上的融會貫通，以及他如何將傳統內容譜寫成現代流行文化的精髓。

滄海一聲笑 — 黃霑

日期：2024年7月17日至2025年2月10日

時間：星期一、三至五上午10時至下午 6時 | 週末及公眾假期 上午 10時至晚上 7時 | 聖誕節前夕及農曆新年除夕 上午 10時至下午 5時 | 星期二（公眾假期除外）、農曆年初一及初二休館

地址：香港文化博物館專題展覽館一及二

CHAT六廠 | 伍韶勁個展「傾聽地球旋轉」

CHAT六廠今年踏入開館五週年，於這個夏季帶來一系列不同的展覽與活動。當中包括香港媒體藝術家伍韶勁的大型個人展覽「傾聽地球旋轉」。伍韶勁是一位媒體藝術家，專注於概念性、跨學科、場地特定和參與性的藝術創作。展覽將重新演繹伍氏早期的作品，如《33.8 Hz》、《織之歌》和《傾聽時間》重新演繹關於空間和時間的故事。此外，還有全新委託作品《寰》，作品找來近100位毛孩的主人，以毛孩身上梳理出來的毛髮進行創作，呼應CHAT六廠過去，以紡織的形式訴說生命中動物與人相遇的可貴。展覽糅合紡織、聲音和光影元素，將不同的感官感受融入其中。

伍韶勁個展「傾聽地球旋轉」

日期：2024年8月3日至11月10日

地點：南豐紗廠二樓CHAT 六廠展廳一及CHAT迴廊 | 荃灣白田壩街45號

香港故宮文化博物館 | 「流光彰色——故宮博物院藏明代陶瓷珍品」

繼「法國百年時尚——巴黎裝飾藝術博物館服飾與珠寶珍藏，1770–1910年」特別展覽開幕後，香港故宮文化博物館隨即帶來另一個全新專題專欄——「流光彰色——故宮博物院藏明代陶瓷珍品」。展覽與故宮博物院聯合主辦，展出故宮博物院逾百件陶瓷珍品。展覽分為三個部分，分別從造型、釉色、紋飾等方面，展現明代早、中、晚期陶瓷工藝的發展演變。展出的作品中，有21件國家一級文物，包括洪武釉裏紅松竹梅圖玉壺春瓶、正統青花礬紅彩海水龍紋盤、成化鬥彩三秋杯及萬曆五彩蓮池花鳥圖蒜頭瓶等，均是首次亮相於香港。

「流光彰色——故宮博物院藏明代陶瓷珍品」

日期：2024年7月10日 – 待定

時間：星期一、三、四、日 上午10時至下午6時 | 星期五、六及公眾假期上午10時至下午8時 | 星期二（公眾假期除外）、農曆年初一及年初二館

地點：香港故宮文化博物館展廳3 | 九龍西九文化區博物館道8號