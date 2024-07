《我動故我在III》互動展覽：從肢體舞動中認識自己，探討現今社會的女性身份

地址:荃灣柴灣角白田壩街45號南豐紗廠M/F The Annex at The Mills

是次展覽分成4個展區,包括:「Free & Flow 自由畫」、「Free & Go ! 」、「囚」及「Light up X Body 」。4個展區分別代表了人生不同階段及情景,「Free & Flow 自由畫」先將觀者帶回童年,重新以小孩的身體及情緒表達感受。步入其他展區,意味着觀者長大後受到社會、人與環境等規範,並且被這些外界的枷鎖束縛。最後,觀者將要跳出鏡子,學習與各種社會規範共存,才能成為最自在的自己。

來到計劃的最後一年,「自主•流」於7月20日在南豐紗廠The Annex at The Mills舉行《我動故我在III》- 聽身體說故事互動展覽,以裝置藝術、影片及相片展覽等,展出參加者的歷程及成長故事,同時探討性別議題,讓公眾了解何謂身體律動,學習關顧自己的身心靈需要。