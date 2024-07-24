香港首屆「Open House」！從殖民地建築到現代建築，與建築師走進大街小巷，來一趟城市探索之旅！

每座城市都有著屬於自己的面貌、氣味與觸感，無論拔地而起的摩天大樓，還是藏於小巷中的老舊房子，街上的磚、屋頂的瓦都在時間的洪流中，陪著大家歷過城市的大小事，見證者歷史與文化的誕生。然而，匆忙的步伐總讓人忽略身邊的細節，讓那些本就不起眼的事物變得更無存在感……

希望展開一場城市探索之旅的你，就別錯過首屆「打開香港」（Open House Hong Kong）。活動由Open House Worldwide和信言設計大使（Design Trust）合作舉辦，屆時將為市民開放約50個地點及建築物，從本地傳統樓房、19世紀的殖民地建築到由本地及國際頂尖建築師設計的現代建築，深入這座城市的大街小巷，感受香港不斷演變的建築風景。

「打開香港」源自於1992年在倫敦創立的非牟利組織「 Open House Worldwide」，機構自創立以來，至今全球已有50多個城市加入行列，透過定期舉辦有關建築、設計的活動，開放著名建築物，讓本地市民和外來遊客有機會深入體驗和感受屬於一座城市的語言與文化，展開人與城市之間的對話，是全球性的建築盛事。

活動屆時將設有參觀與導賞，地點有待公佈；除了可以進入日常難以進入的建築物，如歷史建築、商業摩天大樓、博物館外，還有一系列以設計、美學、歷史、文化遺產、宜居性和可持續性等議題的活動和座談會，讓市民感受香港建築面貌的多樣性與多元化，學習欣賞建築細節，理解建築在塑造城市中發揮的作用。

若想為生活尋回一點樂趣，不妨藉此機會，放慢腳步，聽聽車水馬龍中的風聲鳥鳴，走進大街小巷、駐足街角，發掘轉角處的未知吧！

打開香港 Open House Hong Kong

日期：2024年9月21至22日及28至29日

詳情可按此處查詢。