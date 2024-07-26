巴黎奧運2024 | 史上最奢華的奧運！從薰衣草紫色主場館，到綴飾巴黎鐵塔的頒獎台，看法式浪漫美學

等了又等，被譽為史上最奢華的一屆奧運終於在巴黎開幕。作為全球矚目的盛事，奧運除了雲集當代最優秀的運動員，也是主辦國向世界展示文化特色的好機會。今屆的巴黎奧運從主場館、運動用品，到火炬箱、獎牌和頒獎台等，也流露著濃厚的法式情懷。在開幕禮前夕，不妨先從美學角度，享受這一場盛事。

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抹上柔和薰衣草紫色的田徑主場館

每屆奧運最觸目的，當然是賽事場館。來到巴黎奧運，賽事場館分別以紫色、藍色和綠色為主要色彩配搭。當中最具話題的，莫過於法蘭西體育場（Stade de France）。體育場的跑道指上罕見的薰衣草紫色，與鮮橙色調標誌配搭出柔和視覺效果。除了配色美學，跑道製作過程同樣講究，採用了50%可再生和非化石原料製成，呼應奧運的可持續概念，為環保出一分力。

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低飽和浪漫配色的運動用具

除了賽事場館，這次的運動用具同樣換上一遍浪漫色彩。球具像是羽毛球、欖球和足球都以浪漫粉色調亮相，配以不同的低飽和配色；接力棒則用上彩虹般的亮眼色調，配以磨砂質感，更浪漫柔和感覺，為運動會更添活力感。

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