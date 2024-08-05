首屆ART021當代藝術博覽會：五大單元散落城市各處，隨時隨地遇上藝術！

趁著夏季的熱流，首屆ART021 HONG KONG 香港廿一當代藝術博覽會將落戶香港，於熱辣辣的8月尾舉辦！

首屆ART021 HONG KONG將展出來自13個國家和地區的73家畫廊和項目，分為五個單元進行。分別是主畫廊單元（GALLERIES）、影像單元（VIDEOS）、藝構之旅（SCULPTURE）和藝拓現場（EXPANSION），以及大灣區藝術周（GBA ART WEEK），不同於以往的藝術博覽會，ART021 HONG KONG的五個單元將在不同地方和日子舉辦，讓藝術遊走在城市中。

主畫廊單元GALLERIES

西九文化區管理局大樓富藝斯亞洲總部

「主畫廊單元」匯集40間藝廊參展，包括香格納畫廊、當代唐人藝術中心、季豐軒、蜂巢當代藝術中心、天綫空間、沒頂畫廊，凱旋畫廊、白石畫廊、亞洲藝術中心、大未來林舍畫廊、亞紀畫廊等。此外，卓納畫廊、桑塔畫廊、梅隆赫畫廊和柯芮斯畫廊亦將以特別項目的形式，在不同區域展出大型創作，與此同時，同場還有現當代繪畫、水墨、雕塑、裝置及數碼藝術等不同媒介的作品。

影像單元 VIDEOS

亞洲協會香港中心

「影像單元」則聚焦在影像藝術的探索，屆時將於亞洲協會香港中心進行為期地舔的放映項目。參展畫廊包括千高原藝術空間、維伍德畫廊、桑塔畫廊、柯芮斯畫廊、大未來林舍畫廊、沒頂畫廊等。從新銳藝術家的實驗性探索到知名藝術家的美術館級別作品，一探以影像為媒介的藝術探索與表達方式。

藝拓現場 EXPANSION & 藝構之旅 SCULPTURE

藝穗會

「藝拓現場」將於藝穗會舉辦，讓藝術遊走在中環的鬧市中。這個展區與城市文化地標產生互動，將聚焦在觀念性藝術項目，讓人一探當代藝術的多樣性。

藝構之旅 SCULPTURE

維多利亞公園、藝穗會

「藝構之旅」則聚焦在公共藝術和一系列雕塑作品上，除了在維多利亞公園進行外，有部分作品也會於藝穗會天台展出，免費開放予公眾參觀。展覽將匯聚來自羅伯特·印第安納（Robert Indiana）（佩斯畫廊）、卡米耶·昂羅 （Camille Henrot）（梅隆赫畫廊）、徐震（沒頂畫廊）等多位在公共藝術領域廣為人知的當代藝術家的作品，讓大眾近距離接觸藝術，感受其與周遭的關係！

最後，「大灣區藝術周」則有待公佈，想於這個夏季來點藝術衝擊的你，就不要錯過首屆ART021 HONG KONG 香港廿一當代藝術博覽會啦！

ART021 HONG KONGR博覽會日程

日期：8月28日至9月8日

門票於cityline發售。

博覽會日程

主畫廊單元 GALLERIES

日期：8月29日 – 9月1日（公眾日：8月30日 – 9月1日）

地點：西九文化區管理局大樓 富藝斯亞洲總部

影像單元 VIDEOS

日期：8月29日 – 9月1日

地點：亞洲協會香港中心

藝拓現場 EXPANSION

日期：8月29日 – 9月1日

地點：藝穗會

藝構之旅 SCULPTURE

日期：8月28日 – 9月8日

地點：維多利亞公園及藝穗會

大灣區藝術周 GBA ART WEEK

日期：8月28日 – 9月8日

展覽完整時間表即將更新