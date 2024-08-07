agnès b. 咖啡節：推廣環保生活！走進期間限定咖啡藍曬藝術、咖啡渣環保工作坊，感受生活之美

對不少人而言，每天最具儀式感的環節，是早上喝一杯熱騰騰的咖啡。品嘗美味咖啡後，剩餘的咖啡渣，除了用作家居除濕清潔，也能製作成精緻的藝術品，為生活增添一絲美意。

agnès b. CAFÉ今年再次為大家帶來第二屆「agnès b. 咖啡節」，與本地藝術家陳澤雷（Max Chan）和環保社企綠行俠合作，於8月期間舉行咖啡藍曬藝術工作坊及咖啡渣環保工作坊，以藝術實用形式，鼓勵利用廢棄物，重新轉化成不同的生活用品和藝術品，推廣環保生活。

咖啡藍曬工作坊由陳澤雷教授，是一種獨特的創作方式，以咖啡渣配合陽光化學反應，製作出獨特圖案，融合環保與美學；咖啡渣環保工作坊則由環保社企「綠行俠」主持，教授以咖啡渣製作肥皂和蚊香，比一般產品更能呵護肌膚，適合對天然護膚有興趣的人士。

工作坊以外，若平日也有重用咖啡渣的習慣，有空亦不妨到agnès b. CAFÉ逛逛。咖啡節期間，分店將會免費派發咖啡渣，鼓勵大家從日常生活入半，推動可持續發展，探索生活之美。

咖啡藍曬藝術工作坊

報名費：$200

報名連結：按此

日期：2024年8月15日（星期四）

時間：下午6時30 分至下午8時

地點：朗豪坊5樓 Eaton Club

日期：2024年8月22日（星期四）

時間：下午6時30 分至下午8時

地點：agnès b. CAFÉ 國際金融中心分店

咖啡渣環保工作坊活動詳情

報名費：$200

報名連結：按此

日期：2024年8月13日（星期二）

時間：下午6時30 分至下午8時

地點：agnès b. CAFÉ 太古城中心 分店

日期：2024年8月20日（星期二）

時間：下午6時30 分至下午8時

地點：agnès b. CAFÉ 將軍澳PopCorn分店

日期：2024年8月27日（星期二）

時間：下午6時30 分至下午8時

地點：agnès b. CAFÉ 國際金融中心分店