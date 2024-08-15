《Housing Re Public》：從舊式公共屋邨設計中，看城市的立面與趣味

有人說，喜歡一座城就如喜歡一個人般，是不需要理由的。一座城的氣質源自於它的歷史與文化的沉澱，它的建築、風土人情、日常生活、飲食習慣均散落在大街小巷上，形成了屬於這座城的獨有味道與氣息。

來自德國的Rico Samuel Diedering現時在香港中文大學就讀博士，而他就將視線放在了香港70至90年代的公共屋邨上，以Housing Re Public 為題，探索舊時屋邨的獨特面貌。Rico Samuel Diedering和導師Pedram GHELICHI亦在不同地方進行講座與展覽，和大家在習以為常的城市面貌中，尋一絲的不尋常。

近年，有不少人拿著相機走進舊式公共屋邨中，彩虹邨、南山邨、坪石邨、海山樓、愛民邨、勵德邨、樂華南邨、祖堯邨、祁德尊新村等……在快門定格一刻，幾何式的簡約視覺、平行線下的秩序感似乎為這習以為常添上一絲被忽略的美感。公共屋邨在香港已有半個世紀的發展史，為的就是解決住屋問題，而低成本、高效率、高密度也是公共屋邨的指標，在這些條件及框架下，香港的公共屋邨還有甚麼看頭？原來，早在70至90年代間，有不少公共屋邨並非出自政府之手，而是由私人則樓設計，當中就包括在香港紮根已久的巴馬丹拿集團（P&T Group）。

對比起現時一式一樣的規範化，Rico Samuel Diedering 就被當時具備靈活、變化的設計所吸引。以彩虹邨為例，如何在有限的空間下，創作無限的想像？如何一邊滿足容納一定人口而又減低密度帶來的壓迫感？錯落的樓層設計打破了刻板的空間，同時又保留了絲絲秩序感；從平面角度看去，一戶戶的確實密集，但置於中央的公共空間與高低座的佈局打開了視線。彩虹邨被譽為「城中城」的範例，屋邨附近的店鋪帶著前鋪後居的概念，保留了舊時街坊鄰里的文化氣息。彩虹邨在翻新時，外牆被飾以彩虹般的色調，鮮豔活潑，現時已成為讓人駐足留影之地。

除此之外，祈德尊新邨亦是融入幾何視覺和宜居設計元素的例子。在高密度和向高處發展底下，祈德尊新邨沿用了穗和苑和祖堯邨的想法，每三層樓設置一個電梯大堂，既分散人流、避免劑逼，高樓底的公共空間又帶來了開揚、通透的視覺，為建築減輕了「重量」。來到地面，設計師更以綠植和假山作為隔絕吵雜又繁忙的公路，建構獨立而又安靜的空間。

當這些舊式公共屋邨的設計放在現時標準化底下，人們看它的感覺似乎又多了點除實用性和功能性以外的情感。茹國烈曾在《城市如何文化》一書中羅列了四個元素——信念和價值觀、日常生活風格、藝術和創造、回憶，而這四個元素組成的文化光譜便是屬於一個城市的面貌。其實當大家以不同視覺去看待習以為常之物時，或許文化已在悄然而生。有建築師感概，在標準化之下，其角色亦由最初的設計人變成執行人，少了發揮的空間。無疑，標準化能滿足工業化，在選擇量產之下，便不得不面對一系列的限制。那麼在框架之中，建築師又該如何自處？倪匡曾於《衛斯理系列：追龍》中寫下這樣一句話，「不必摧毀這個大城市的建築物，不必殺害這個大城市的任何一個居民，甚至在表面上看來，這個大城市和以前一樣，但只要令城市原來的優點消失，就可以令它毀滅死亡。」或許城市發展避免不了淘汰，但希望仍能以某些方式留下美好。