18/08/2024
與拍賣官看藝術：談朱德群的藝術造詣、在東西方藝壇的不凡成就！除了雪景系列，哪些系列作品值得關注？
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Helena Hau
Helena Hau
若能以直白的言語，偶爾夾雜著現代式的文縐縐，再添點靈光一閃，寫一個大家都聽得懂的故事，便好。
Assistant Managing Content Editor
Text: Helena Hau
旅法華人藝術家朱德群是抒情抽象主義的代表之一，他的作品既蘊含東方水墨的靈動，又帶著西方抽象表現主義的力量。1997年，朱德群獲選法蘭西學院藝術院士（Académie des Beaux-Arts），成為首位華人代表；2001年，他榮獲法國教育部頒授騎士棕櫚勳章以及總統頒授榮譽軍團騎士勳章的藝術最高成就獎，以及2006年獲歐盟頒授歐洲傑出人才獎章。這些榮譽背後，究竟是甚麼樣的藝術創作讓朱德群在東西方藝壇享有不凡的成就？今集，讓我們回顧朱德群的藝術之路，談談他的藝術觀、創作靈感與風格轉變。與此同時，除了大家所熟知的雪景系列故事以外，朱德群還有那些系列作品值得關注？
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