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19/08/2024

阿倫狄龍離世：被封法國第一美男、曾獲康城榮譽金棕櫚獎！回顧法國影帝的傳奇一生

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Text: Christy Yiu

　　曾於6、70年代紅遍影壇的法國影帝阿倫狄龍（Alain Delon），日前傳來離世的消息，享年88歲。說到阿倫狄龍，相信即使你不認識他，也聽過他有著「法國第一美男」的稱號。

 

Source/ AP Newsroom

 

紅遍歐洲影壇的法國第一美男子

 

　　被稱為最美麗的男人，阿倫狄龍自然是當年的電影票房保證。除了代表作《獨行殺手》（Le Samouraï），他亦曾主演經典電影如《氣蓋山河》（The Leopard）、《怒海沉屍》（Plein Soleil）以及《手足情仇》（Rocco and his Brothers）等，紅遍歐洲影壇。

 

Source/ AP Newsroom

 

　　阿倫狄龍生於1935年，年少時生活過得並不暢順。4歲時父母離異，跟隨母親生活的他，受繼父和家庭排擠，常常因行為問題需要轉校，在17歲時便提前入伍，在法國海軍服役。後來在傳輸學校服役時，他因為偷竊設備，被加長役期，隨後更被分配到軍械庫保護隊。在第一次越南戰爭末期，他因為偷竊吉普車被海軍除名和拘留，在獄中度過了20歲生日。

 

　　回到法國後，阿倫狄龍離開家庭，在巴黎的蒙馬特區自力更生，做過搬運工人、咖啡館侍應等工作，在這個時期認識了男星尚哥廸布亞利（Jean-Claude Brialy），後來更被《亂世佳人》編劇David O. Selznick相中他的美貌，邀請他到羅馬試鏡，就此展開他的戲劇生涯。

 

Source/ AP Newsroom

 

　　當年的阿倫狄龍，參演過百部電影，以殺手角色紅遍歐洲，雖然在荷里活未能打響名堂，但他仍在1985年憑《我們的故事》贏得有法國奧斯卡之稱的凱撒電影獎最佳男主角，成為法國影帝。及後，阿倫狄龍在1995年獲頒柏林影展發榮譽金熊獎、更於2019年再獲得康城影展榮譽金棕櫚獎。

 

Source/ AP Newsroom

 

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