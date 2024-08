阿倫狄龍離世：被封法國第一美男、曾獲康城榮譽金棕櫚獎！回顧法國影帝的傳奇一生

被稱為最美麗的男人,阿倫狄龍自然是當年的電影票房保證。除了代表作《獨行殺手》(Le Samouraï),他亦曾主演經典電影如《氣蓋山河》(The Leopard)、《怒海沉屍》(Plein Soleil)以及《手足情仇》(Rocco and his Brothers)等,紅遍歐洲影壇。

