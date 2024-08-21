August Art Map：從攝影、油畫、藝術書展中，看不一樣的城市肌理！

伴隨仲夏之月而來的，除了雨水，便是雲後的陽光。在外出吸收維他命之餘，不如也逛一逛展覽或看一場電影，為平凡的一天添上一絲記憶點。

1／「藝術之旅：城市幾何」攝影展覽

打開「香港遺美」的專頁，你會看見香港的另一面。就算是同樣的高密度與擁擠，但在專頁主理人林曉敏的鏡頭下，卻煉化為充滿線條感的城市。適逢香港康得思酒店踏入九周年，酒店特意邀請「香港遺美」一同舉辦攝影展覽——「藝術之旅：城市幾何」，帶觀者看一看不一樣的城市肌理。展覽以城市幾何為命題，展示一系列於香港拍攝的幾何建築攝影作品，從香港島、九龍走到新界、離島，從摩天大廈走到大街小巷、唐樓、寺廟等，以鏡頭定格不同時代建築的幾何風格及城市面貌的可塑性，展現香港多元化的特質。

「藝術之旅：城市幾何」攝影展覽

日期：2024年8月24日至9月30日

地址：香港康得思酒店L層大堂 | 九龍旺角上海街555號

門票：免費入場

2／香港藝術書展：BOOKED

不知不覺，由大館舉辦的「BOOKED：香港藝術書展」已經來到第六屆。若想尋找獨立書商、藝術創作靈感的你，就不要錯過這個藝術書展。與此同時，今年有超過110個本地及國際出版社、藝術家、書商和機構參與，是自開辦以來最多參展商的一屆。書展為期三天，期間設有一系列活動，包括展覽、表演、講座、工作坊，以及在藝術家書籍圖書館內舉行的「典碼行空」（Code.Xcess）特展。展覽探索藝術家如何玩盡各種「典碼」，利用日曆、漫畫、字典、數碼程式語言、指南、卡拉OK 等，重新思考這些結構如何形塑和影響我們的知識、理解和行為。今年亦有不少參展單位以「重生」為靈感，帶來一系列出版物，重新想像日常事物。

「BOOKED：香港藝術書展」

日期：2024年8月30日至9月01日

地址：大館賽馬會藝方各樓層 | 中環中環荷李活道10號

門票：成人票價港幣40元，優惠票價港幣30元

3／「香港油畫研究會邀請展2024」

由香港油畫研究會主辦的「香港油畫研究會邀請展2024」日前於大會堂底座開幕，展出30位畫家、逾120件油畫作品，主題從自然景觀、人物肖像到靜物描繪等，以油畫作為媒介，詮釋畫家對身邊人事物的思考與情感共鳴。

其中，香港油畫研究會主席林鳴崗帶來了《八月中環》。藍天下，天星小輪正在緩緩行駛，只見筆下的維港風景十分愜意。另一位畫家趙健明則展出了幾幅以風景為題的畫作，大面積色塊與簡約的線條建構了一個寧靜又簡潔的畫面，油畫的質感與筆觸為畫面增添了層次感，洗去簡約風帶來的單薄錯覺。與此同時，不同色調與色塊之間的碰撞也帶來了不一樣的感覺，有靜謐、有寫意，也有活力。





日期：2024年8月15日至22日

地址：香港大會堂低座展廳

門票：免費