佳士得秋拍：莫奈《睡蓮》125年來首次上拍，估價2億港元！感受稍縱即逝的光影

微風削減了艷陽的嬌縱，恬靜的睡蓮靜躺在池中，享受著數月的綻放。在時間的流動中，我們即將向八月揮手告別，接踵而來的九月，也注定是一個充滿躁動的月份。

佳士得正在為一年一度的秋季拍賣忙碌著，而這季拍賣也將於最新的總部The Henderson進行。在眾多的精彩拍品中，佳士得首先拋下震撼消息，將在首場二十至二十一世紀晚間拍賣會上呈獻印象派克勞德·莫奈（Claude Monet）於125年前創作的《睡蓮》。

1883年，莫奈告別煩囂的巴黎，來到寧靜的吉維尼（Giverny），在此度過長達四十餘年的尾聲。田野小徑、綿綿山丘、塞納河沿岸都成為他畫中的靈感，而他家中的兩個花園更是畫中的常客，其中一個種滿睡蓮的池塘也成就了他的睡蓮系列。四十餘年間，他以睡蓮為靈感的創作高達242幅，而這個系列也成了他整個藝術生涯中的標誌性之一。

即將上拍的《睡蓮》約創作於1897至1899年間，是藝術家對睡蓮系列的最早探索。作品聚焦局部，溫潤的光與藍紫色的調子散發著溫柔而又明亮的氛圍。這組早期的睡蓮系列共有八幅，其中四幅收藏於世界各地的重要博物館，包括巴黎馬蒙丹莫奈美術館、洛杉磯郡立藝術館、鹿兒島市立美術館和羅馬國立當代藝術博物館，而此作品則是125年以來首次出現在拍賣場上。

1908年，他在寫給好友Gustave Geffroy的信件寫下：「這些水光和倒影的景色已經變成了一種叫人癡迷的執念，它們已經超脫我這個老人的能力，但我依然想要描繪出我所感知到的。」

莫奈的藝術啟蒙於光影。自早年起，他就追著光跑，透過肉眼與手中畫筆迅速定格眼前影像，沒有過多的雕琢、也無需過多的細節，只是直觀的繪下當刻光影下的色調。1872年那幅《印象．日出》（Impression, Sunrise）也奠定了印象派（Impressionnisme）的緣起。

時過境遷，物是人非。莫奈在經歷生死病痛、悲歡離合後，仍舊選擇以畫筆書寫人生。儘管晚年的他，眼睛不再透亮，視力削減了他筆下的細節，他依舊以模糊的視線感受光影和周邊的一切，以記憶與印象，繪下一幅又一幅睡蓮，記錄了一個又一個的片刻美麗。那稍縱即逝的光影伴隨著他的一生，也是他一生所求，而他為也世人留下一片無邊無際的自在，留下和煦的陽光和輕輕吹來的微風，讓人忘卻世間的紛擾，感受內心的平靜。

公眾預展：

香港 | 9月22至26日 | 佳士得全新亞太區總部 — 中環美利道2號The Henderson 6樓

*預展日期或會變更

現場拍賣：

香港 | 9月26日 | 佳士得全新亞太區總部 — 中環美利道2號The Henderson 6樓