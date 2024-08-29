梵高《停泊的船隻》30年後重現拍場，估價2.3億港元！回顧梵高在阿涅爾短暫兩年的時光

繼釋出即將上拍莫奈《睡蓮》後，佳士得又拋下今年秋拍的另一個亮點——由意大利皇室收藏逾30年的文森特·梵高 (Vincent van Gogh) 的《停泊的船隻》，估價高達2.3億至3.8億港元。







《停泊的船隻》創作於1887年的夏天，那是梵高去阿爾勒前的日子。他在巴黎塞納河畔的新興市郊地區阿涅爾待了短暫的兩年，而那兩年也正是他藝術生涯關鍵的轉型時期。阿涅爾離巴黎不遠，卻沒有巴黎的煩囂，是不少帆船愛好者閒暇遊玩之地。作品描繪了塞納河畔那風景如畫的小鎮，淡雅的色調散發著寧靜之意。受印象派與點彩派印象，作品延續了兩者的精髓，捕捉瞬間的光影，以及以筆觸、色調的質感回應著大自然之美。

1888年，梵高在寫給弟弟戴奧的信中提到：「我好像幾乎無法在巴黎工作，除非能在這兒找到一處藏身之地，好讓你尋回平靜的思緒，寧靜致遠。如果沒有，就註定會變得徹底麻木。」梵高畫裡的題材大多取自生活，不管是巴黎街頭的咖啡廳，還是星空下的酒館，甚或一些是以人為主的畫作，但還是風景才能讓梵高感受到真正的寧靜。他漫步河邊，感受風吹過湖面、漣漪泛起的愜意；他跑到田野、山上，感受暖陽與植物散發的自然氣息。巴黎似乎最終只是梵高的一個過渡站，而阿涅爾成了前奏，最後他在阿爾勒找到了歸宿。



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佳士得秋拍

9月26日：區百齡珍藏首拍、二十及二十一世紀晚間拍賣

9月27日：二十及二十一世紀日間拍賣

地點：中環The Henderson6樓



佳士得秋拍預展

時間：9月22至26日

地點：香港中環TheHenderson6樓

*預展日期或會變更