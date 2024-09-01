Art & Living
Art & Culture Reading Movie & Drama Home Idea Living Tech

01/09/2024

與拍賣官看藝術：常玉屢創天價背後藏著怎樣跌宕起伏的人生？筆下的裸女、盆景、動物如何反映常玉的精神世界？紙上作品也值得收藏？

#拍賣行 #現代藝術 #郭東杰 #蘇富比 #藝術世界 #拍賣 #常玉 #常玉藝術 #常玉全集 #藝術拍賣官 #常玉藝術市場 #常玉裸女 #常玉盆景 #藝術投資 #拍賣官 #與拍賣官看藝術 #藝術 #Art & Culture
  • 收藏文章
Text: Helena Hau

　　上世紀90年代，吳冠中在法國見過常玉後，寫下散文《說常玉》。他看著常玉筆下的盆景，感概盆裡所開出的繁花生意盎然，就算是苟延著凋零的殘枝，卻也是鋒芒畢露。常玉在他眼中，就如「巴黎花圃裡的東方盆景」，是孤芳自賞、也是遺世獨立。作為第一代旅法華人藝術家，常玉與徐悲鴻、林風眠一同踏上去往法國的輪船，這一去便是一生。常玉的起點其實非常高，不僅家庭背景好，初到法國時，所結交的朋友也是藝術圈的重中之重，但世人對常玉的印象卻是一世窮困潦倒。常玉經歷家道中落，晚年也過得不盡人意，而忽然的離世更是讓世人將其慢慢淡忘，直到藝術市場中出現不斷飆高的拍賣價格。今集，我們就「說常玉」，談談其跌宕起伏的人生與藝術，談談他筆下常見的題材，如裸女、盆景、小動物是如何反映他的精神世界？除了油畫作品，常玉的紙上作品又是否收藏的一個選擇？

 

 

【慎防受騙】偽冒《經濟通》投資群組頻現，切勿誤信騙徒，如有疑問，請循官方渠道查詢► 了解詳情

我要回應
You May Also Like
#拍賣行 #現代藝術 #郭東杰 #蘇富比 #藝術世界 #拍賣 #常玉 #常玉藝術 #常玉全集 #藝術拍賣官 #常玉藝術市場 #常玉裸女 #常玉盆景 #藝術投資 #拍賣官 #與拍賣官看藝術 #藝術 #Art & Culture
More on Art & Living

Art & Living Columnists
More
Luxury Watch Trends for 2024

DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
TravelFood MapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet.com.hk